|
Китай собирается строить жилые дома для нуждающихся белорусов
03.02.2021 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Китай планирует построить в Беларуси 20 жилых домов, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Правительства обеих стран готовятся подписать соглашение о реализации проекта "Строительство социального жилья (третий этап)".
Жильцами в новых домах станут нуждающиеся, которые стоят на учете в улучшении жилищных условий и имеют право на получение жилья социального пользования.
Всего Китай готов построить 1 166 квартир, общая площадь застройки составит примерно 66 тысяч квадратных метров. Города, в которых появятся новые дома, пока не уточняются.
Известно, что на строительство КНР готова выделить не более 222 миллионов китайских юаней (более 90 миллионов белорусский рублей). Еще 15,52 миллионов китайских юаней (более 6,3 миллионов белорусских рублей) должно пойти на расходы компании, которая управляет проектом. Сообщается, что все расходы будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая.
Напомним, что ранее председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал от чиновников до конца 2021 года
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальные квартиры будут предназначены для тех семей, которые стоят на учете по улучшению жилищных условий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)