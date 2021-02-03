Китай собирается строить жилые дома для нуждающихся белорусов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Китай планирует построить в Беларуси 20 жилых домов, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Правительства обеих стран готовятся подписать соглашение о реализации проекта "Строительство социального жилья (третий этап)".

Жильцами в новых домах станут нуждающиеся, которые стоят на учете в улучшении жилищных условий и имеют право на получение жилья социального пользования.

Всего Китай готов построить 1 166 квартир, общая площадь застройки составит примерно 66 тысяч квадратных метров. Города, в которых появятся новые дома, пока не уточняются.

Известно, что на строительство КНР готова выделить не более 222 миллионов китайских юаней (более 90 миллионов белорусский рублей). Еще 15,52 миллионов китайских юаней (более 6,3 миллионов белорусских рублей) должно пойти на расходы компании, которая управляет проектом. Сообщается, что все расходы будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая.

Напомним, что ранее председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал от чиновников до конца 2021 года решить квартирный вопрос для многодетных семей - в первую очередь тех, кто стоит в очереди на жилье более года.

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