Вице-премьер России: замещать белорусскую продукцию не не планируется

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев - Sputnik. Россия не будет тратить деньги из бюджета на замещение белорусских товаров, сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов после встречи с белорусским премьером Романом Головченко, передает корреспондент Sputnik.

По словам российского вице-премьера, вопросы импортозамещения обсуждались сегодня в ходе переговоров.

"В России нет и не планируется мероприятий по замещению продукции белорусских предприятий", - заверил он.

"Именно в расчете на то, что нас связывают длительные взаимовыгодные отношения, мы не собираемся тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам братская республика может поставить", - заявил Борисов.

Вице-премьер рассказал, что российская сторона сейчас шире ставит вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где имеются определенные трудности.

По его мнению, эта работа не очень динамично разворачивалась с 2015 года, когда это касалось гособоронзаказа.

"Сегодня нам нужно осваивать как можно шире гражданские рынки и увеличивать присутствие предприятий ВПК на этих рынках, вопрос импортазамещения переходит в совершенно другую плоскость", - отметил Борисов.

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