На рынок вторичного жилья вернулись кредиты: риэлтер рассказывает, поможет ли это покупателям

Залог вместо поручителей

По новым правилам, чтобы получить кредит, привлекать поручителей не нужно. В качестве гарантий возврата кредитных денег станет приобретаемая квартира, которая выступит в качестве залога. Собственник при этом - кредитополучатель, но есть некоторые ограничения. Например, чтобы сделать перепланировку, придется просить разрешение у банка. Такие же действия понадобятся для сдачи объекта в аренду. Для продажи такой квартиры придется искать покупателя, готового погасить кредит, но это уже дополнительные риски.

С 0,7 до 0,5: снизился коэффициент платежеспособности

Этот показатель уже стал привычным для обывателей. Напомним, для расчета максимально возможной суммы кредита берется не вся цифра средней заработной платы физического лица, а применяется коэффициент – раньше 0,7, теперь – 0,5. На языке расчетов это значит: те, кто раньше мог получить в кредит порядка 20 тысяч у.е., теперь могут надеяться на сумму не больше 11 тысяч у.е.

Под 21% на 20 лет

Ставка выросла существенно – с 14,09% до 21%. Это значит, что недостающую сумму доплаты при продаже одной квартиры и покупки другой взамен, а обычно это от 10 до 20 тысяч у.е., смогут взять далеко не все. В качестве примера расчетов возьмем среднюю начисленную (грязную) заработную плату за декабрь 2020 года по РБ – 1474 BYN. Исходя из новых правил, кредитополучатель может рассчитывать на сумму порядка 27 300 BYN, а это по текущему курсу чуть больше 10 тысяч у.е.. Ежемесячные платежи при этом будут около 600 BYN. Если же кредитополучатель – счастливчик и зарабатывает более 2000 BYN (средняя начисленная зарплата по Минску за декабрь 2020 г. – 2151,2), то рассчитывать можно почти на 40 000 BYN с платежами около 900 BYN в месяц.

А что с совокупным годовым доходом?

По новым правилам увеличить сумму для расчета кредита за счет привлечения цифр по заработной плате родственников нельзя. Теперь кредитополучатель может рассчитывать только на свои честно заработанные.

А в лизинг?

С начала января 2021 г. заработал лизинг на покупку жилья. Ставка - 15,75%, срок - на 20 лет. Но действует лизинг только для готовых новостроек от застройщика. Если ту же квартиру продает физлицо или подрядная организация, то лизингом воспользоваться не получится.

Мария Данилюк, специалист по ипотечному кредитованию группы компаний «Твоя столица»: