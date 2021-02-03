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Роман Головченко: Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией

03.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией. Об этом заявил Роман Головченко на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым. Экономики двух стран синхронно показывают восстановительный рост после кризиса, вызванного пандемией. Это хорошее подспорье для нас. Россия - ключевой партнер в научной и промышленной сферах. На встрече обсудили ряд совместных инициатив. Позиция Беларуси - в ближайшее время принять решение о финансировании общего проекта по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли, обратить внимание на совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. Для развития отношений важно создать равные конкурентные условия. Снятие барьеров позволит наладить более тесное сотрудничество предприятий двух стран, отмечено на встрече.

 
 
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Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией. Об этом заявил Роман Головченко на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым. Экономики...
 
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