Все три основные валюты подорожали по итогам торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль прибавили в цене на торгах, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду.

Евро пошел в рост незначительно – 0,01%, доллар США прибавил в цене 0,42%, российский рубль подорожал на 0,07%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в среду 3 февраля:

1 евро – 3,18 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,64 рубля;

100 российских рублей - 3,47 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.