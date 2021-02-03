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Министр: Литва уже заплатила 4 млн евро за энергию с БелАЭС

03.02.2021 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Около половины поступающей в Литву электроэнергии из третьих стран сейчас вырабатывается на Белорусской атомной станции, заявил во вторник министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

По его данным, Литва уже заплатила за электричество, полученное на станции в Островце, почти четыре миллиона евро.

© Photo : БелАЭС
Первый миллиард кВт·ч электроэнергии выработан на БелАЭС

"Электроэнергия, продаваемая в латвийской зоне торговли и поступающая на рынок Литвы, – это энергия, произведенная на Островецкой АЭС. Это означает, что применяемая методология торговли электроэнергией с третьими странами не препятствует доступу к литовской энергосистеме электроэнергии из Беларуси", – цитирует Крейвиса пресс-служба Минэнерго Литвы.

Он также отметил, что Литва потребляет и оплачивает эту белорусскую электроэнергию, а значит, тем самым финансирует строительство БелАЭС.

По словам главы литовского ведомства, только за последние десять дней в Литву было поставлено 77 миллионов киловатт-часов, когда стабильно работала БелАЭС. В денежном выражении это почти четыре миллиона евро.

Строительство БелАЭС с самого начала было раскритиковано официальным Вильнюсом, несмотря на то, что объект прошел все необходимые проверки, в том числе и МАГАТЭ. Международные эксперты подтвердили безопасность атомной станции.

Литве удалось убедить Латвию отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС, но Рига при этом может торговать электричеством с третьими странами, используя латвийско-российское соединение. В Минэнерго Беларуси ранее заявили, что Вильнюс вместо диалога "раздувает угрозу БелАЭС для Европы" и при этом активно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках.

Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны. Официальная церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что стране нужна еще одна такая станция.

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Теги: Минск
 
 
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По словам министра, Литва потребляет и оплачивает эту белорусскую электроэнергию, а значит, тем самым финансирует строительство БелАЭС.
 
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