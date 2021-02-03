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Инвестиции в развитие промышленности и АПК Борисовского района
03.02.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Агропромышленный комплекс Минской области пополняется современными предприятиями. Так, в Копыльском районе появится новый завод по производству индюшатины. Всего в ближайшие пять лет построят и реконструируют более 80 объектов АПК. Среди них и молочно-товарные комплексы. Кстати, акцент на производство молока и у аграриев Борисовского района. Новый проект реализовал иранский инвестор. Алексей Кондратенко об особенностях агробизнеса центрального региона (видео).
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Агропромышленный комплекс Минской области пополняется современными предприятиями. Так, в Копыльском районе появится новый завод по производству индюшатины....
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