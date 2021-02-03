Согласован алгоритм взаимодействия Беларуси и России в промышленной политике

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Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией. Точки роста наших экономик искали сегодня в Доме правительства. Начало года показывает восстановление после кризиса, который вызвала пандемия. Это хорошее подспорье для нас. Премьер-министр нашей страны заверил: укрепление и развитие сотрудничества было и будет приоритетным направлением для белорусских властей. Россия - ключевой партнер в научной и промышленной сферах.

На встрече обсудили ряд совместных инициатив. Позиция Беларуси: в ближайшее время принять решение о финансировании общего проекта по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли, обратить внимание на совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. Для развития отношений важно создать равные конкурентные условия. Снятие барьеров позволит наладить более тесное сотрудничество предприятий двух стран, отмечено на встрече.