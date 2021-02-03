|
Согласован алгоритм взаимодействия Беларуси и России в промышленной политике
03.02.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь
На встрече обсудили ряд совместных инициатив. Позиция Беларуси: в ближайшее время принять решение о финансировании общего проекта по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли, обратить внимание на совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. Для развития отношений важно создать равные конкурентные условия. Снятие барьеров позволит наладить более тесное сотрудничество предприятий двух стран, отмечено на встрече.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень кооперации с Россией. Точки роста наших экономик искали сегодня в Доме правительства. Начало года показывает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)