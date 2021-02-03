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Минфин отчитался о миллиардных потерях и ожидании российского кредита
03.02.2021 17:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство финансов Беларуси отчиталось об исполнении бюджета в прошлом году. Цифры впечатлили, а прогноз на 2021 год остается еще более неутешительным.
Как пишет портал
По планам властей, в 2021 году республиканский бюджет будет исполнен с дефицитом в 4 млрд рублей, по итогам 2020 года он составил без малого 1,9 млрд.
В ноябре прошлого года глава Минфина Юрий Селиверстов
Поможет ли кредит
Сегодня стало известно, что Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить 500 млн долларов второго транша российского кредита в первом полугодии. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Первый транш наша страна
Согласно межправительственному соглашению от 21 декабря текущего года, Москва
4 сентября 2020 года во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано
Однако кредитные вливания соседней России, которая осталась единственным спонсором белорусской экономики, вряд ли помогут залатать все прорехи. Проблема экономики не только в том, что она страдает от внешних факторов, но и в том, как на нее влияют внутренние. В частности, решения властей, которые могут спровацировать кризис и дальнейшее падение всех показателей. Так в январе
Не будем забывать также о том, что за 2020 год внешний госдолг страны
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Министерство финансов Беларуси отчиталось об исполнении бюджета в прошлом году. Цифры впечатлили, а прогноз на 2021 год остается еще более неутешительным.
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