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Застройщик выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска. Цена – выше, чем два месяца назад
03.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. В этот раз «неочередникам» предложено поучаствовать в долевом строительстве 10 трехкомнатных квартир. Цены на «трешки» по сравнению с декабрем выросли на $150. Так, в декабре в строящемся ЖК
Итак, в этот раз в жилом комплексе «Гастелло Резиденс», расположенном неподалеку от Стелы и Парка Победы можно приобрести:
- 10 (десять) трехкомнатных квартир общей площадью от 70 до 91 квадратного метра. Стоимость «квадрата» – 1350 долларов при 100 % оплате, 1450 долларов – при поэтапной.
Прием и регистрация заявлений на заключение договоров начнутся не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.
Получается, что
Напомним, что недавно мы
Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. «Гастелло Резиденс» представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. На первом этаже запроектированы нежилые помещения административно-торгового назначения. Комплекс также включает подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.
Что касается планировок, то здесь есть как от маленькие однокомнатные, так и большие четырехкомнатные и даже двухуровневые квартиры. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 «квадрат». Также есть квартиры с террасами.
Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома — конец 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом.
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«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. В этот раз «неочередникам» предложено поучаствовать...
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