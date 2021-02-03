Застройщик выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска. Цена – выше, чем два месяца назад

Итак, в этот раз в жилом комплексе «Гастелло Резиденс», расположенном неподалеку от Стелы и Парка Победы можно приобрести:

- 10 (десять) трехкомнатных квартир общей площадью от 70 до 91 квадратного метра. Стоимость «квадрата» – 1350 долларов при 100 % оплате, 1450 долларов – при поэтапной.

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров начнутся не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.