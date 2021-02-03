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Застройщик выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска. Цена – выше, чем два месяца назад

03.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. В этот раз «неочередникам» предложено поучаствовать в долевом строительстве 10 трехкомнатных квартир. Цены на «трешки» по сравнению с декабрем выросли на $150. Так, в декабре в строящемся ЖК предлагались однокомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры по стоимости $1200 за метр. Изменения в декларацию застройщика опубликованы в свежем номере газеты «Звязда».

Застройщик выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска. Цена – выше, чем два месяца назад

Итак, в этот раз в жилом комплексе «Гастелло Резиденс», расположенном неподалеку от Стелы и Парка Победы можно приобрести:

- 10 (десять) трехкомнатных квартир общей площадью от 70 до 91 квадратного метра. Стоимость «квадрата» – 1350 долларов при 100 % оплате, 1450 долларов – при поэтапной.  

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров начнутся не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.

Получается, что купить трехкомнатную квартиру тут можно за 94 – 122 тысячи долларов.

Застройщик выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска. Цена – выше, чем два месяца назад

Напомним, что недавно мы посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых.

Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. «Гастелло Резиденс» представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. На первом этаже запроектированы нежилые помещения административно-торгового назначения. Комплекс также включает подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.

Что касается планировок, то здесь есть как от маленькие однокомнатные, так и большие четырехкомнатные и даже двухуровневые квартиры. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 «квадрат». Также есть квартиры с террасами.

Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома — конец 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом.

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Теги: Минск
 
 
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«СИ-трейдинг» выставил на продажу очередную партию квартир в строящемся доме по улице Гастелло в Минске. В этот раз «неочередникам» предложено поучаствовать...
 
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