Туровский молочный комбинат – что известно о предприятии?

Источник материала: Sputnik Беларусь

ОАО "Туровский молочный комбинат" основано в 2010 году. Расположено в городском поселке Туров в Житковичском районе Гомельской области.

Стройку завода включили в госпрограмму развития Припятского Полесья. По этой программе Туровский молочный комбинат по указу главы государства получил ряд льгот. Так на пять лет (до 2015-го) компания могла не исчислять и не уплачивать налог на прибыль при реализации товаров.

Первые партии продукции комбинат выпустил в мае 2013 года. В январе 2018-го была запущена вторая производственная очередь комбината.

Что производит Туровский молочный комбинат?

Предприятие специализируется на выпуске сыров, здесь их выпускают более 80 разновидностей: моцарелла, рикотта, маскарпоне, кремчиз, провола, проволетта, скаморца, эдам, гауда, сулугуни. Более 80% товара отправляют на внешние рынки, в том числе в ОАЭ, Иорданию, Сингапур, Китай. Но львиная доля продаж (90%) приходится на Россию.

На производстве было создано более 430 новых рабочих мест.

Мощности завода – переработка более 750 тонн молока в сутки. Создана своя сырьевая зона.

На предприятии внедрены системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и менеджмента качества ISO 22000, ISO 14001, ISO 9001 и HACCP.

Президент Беларуси посещал Туровский молочный комбинат 27 апреля 2018-го.

Он осмотрел предприятие, ознакомился с технологией производства итальянских сыров – начиная от поставки сырья и заканчивая цехом упаковки, сообщала по этому случаю пресс-служба главы государства.

Как тогда докладывали президенту, из-за большой кредитной нагрузки молочному комбинату было позволено уплачивать налог на прибыль по меньшей ставке. Из-за чего местные колхозы не стремились поставлять на комбинат сырье. Глава государства тогда поручал детально изучить ситуацию и предложить пути ее разрешения.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси Александр Лукашенко во время визита на Туровский молочный комбинат

Вместе с тем Лукашенко хвалил комбинат за то, что тот за свои средства строит жилье для сотрудников, а работники затем в течение нескольких лет могут постепенно возмещать расходы из зарплаты. Лукашенко предлагал изучить этот опыт и применять его на других предприятиях в различных отраслях.

Пандемия и прибыли завода

В связи с пандемией в 2020-м в компании сообщали, что "продажи сыров несколько снизились", но на заводе рассчитывали на успешное завершение года. В марте предприятие посещал тогдашний премьер-министр Сергей Румас. На встрече обсуждали стройку новой молочно-товарной фермы на 2,4 тысячи голов дойного стада.

Тогда же отмечалось, что экспортная выручка Туровского молочного комбината за 2019 год составила 72 миллиона долларов. Ориентир 2020-го – 109 миллионов долларов.

В июле 2020 года Белорусская торгово-промышленная палата включила ОАО "Туровский молочный комбинат" в реестр добросовестных партнеров. Информация из этого реестра, сообщает сайт БелТПП, позволяет иностранным партнерам быстрее найти надежных белорусских контрагентов.

Кому принадлежит Туровский молочный комбинат?

В 2016-2017-м группа "Конте Спа" приобрела контрольный пакет акций Туровского молочного комбината и его дочерних сельскохозяйственных предприятий. Братья Байко стали партнерами основателя данного проекта Игоря Чернявского, который по версии портала "Ежедневник" в 2019-м входил в топ-200 успешных и влиятельных людей Беларуси (как и братья Байко).

Владельцы Туровского молочного комбината занимались расширением сырьевой зоны. В 2017 году они создали компанию "Молочная правда", в управление которой переданы сельскохозяйственные активы комбината. Общая площадь сельхозугодий управляемых предприятий превысила 100 тысяч га, поголовье крупного рогатого скота – 40 тысяч голов, из них 14 тысяч коров.