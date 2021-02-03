Беларусь хочет выйти на новый уровень кооперации с Россией

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Об этом заявил Роман Головченко на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым. По словам белорусского премьера, экономики двух стран показывают синхронный восстановительный рост после кризиса. Это важно для Беларуси, ведь Россия является ключевым партнером в военно-технической, научной и промышленной сферах. Роман Головченко заверил - укрепление и развитие сотрудничества было и будет приоритетным направлением для белорусских властей.