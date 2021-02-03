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При покупке смартфона можно приобрести смарт-часы со скидкой 50%
03.02.2021 18:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Акция действует по промокодам «Комбо» и «Звук» как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
По промокоду «Комбо» скидка 50 % предоставляется на смарт-часы
Смартфон
Приобретая смартфоны Apple, а именно: iPhone 11 Pro 256Gb, iPhone 11 Pro 64Gb, iPhone 11 Pro Max 256Gb, iPhone 11 Pro Max 64Gb, iPhone 12 Pro Max 128GB, iPhone 12 Pro Max 256GB , вы получаете скидку на ряд беспроводных колонок JBL по промокоду «Звук».
Со скидкой доступны портативные колонки JBL CHARGE 4, FLIP 5 и Link Portable Yandex. Максимальная скидка предоставляется на колонку JBL CHARGE 4. Теперь ее стоимость составит 254 рубля. С выгодой также доступны JBL Link Portable Yandex стомостью 314 рублей и JBL FLIP 5 – за 171 рубль.
Xтобы принять участие в акции, необходимо воспользоваться промокодом «Комбо» или «Звук» и предъявить чек с датой не ранее 2 февраля 2021 года о приобретении в МТС любого из упомянутых выше смартфонов. Приобретение гаджета по промокоду со скидкой возможно при условии покупки не более одной единицы смарт-часов/ беспроводной колонки на один товарный чек.
Список гаджетов принимающих участие в
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можете как в салонах связи мобильного оператора, так и в
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Акция действует по промокодам «Комбо» и «Звук» как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
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