При покупке смартфона можно приобрести смарт-часы со скидкой 50%

Акция действует по промокодам «Комбо» и «Звук» как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

По промокоду «Комбо» скидка 50 % предоставляется на смарт-часы HONOR Watch ES и действует при покупке смартфона HONOR 30i. Стоимость гаджета со скидкой составит 134,5 рубля. Его также можно взять с рассрочкой на год по сниженной цене за 12,22 рубля в месяц или на два года - за 5,84 рубля в месяц.

Смартфон HONOR 30i с ярким 6,3-дюймовым AMOLED-экраном, интеллектуальной тройной камерой с 48-мегапиксельным основным сенсором, аккумулятором емкостью 4000 мАч. Стоимость смартфона HONOR 30i составляет 539 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 49 рублей, на 2 года – 24 рубля.

Приобретая смартфоны Apple, а именно: iPhone 11 Pro 256Gb, iPhone 11 Pro 64Gb, iPhone 11 Pro Max 256Gb, iPhone 11 Pro Max 64Gb, iPhone 12 Pro Max 128GB, iPhone 12 Pro Max 256GB , вы получаете скидку на ряд беспроводных колонок JBL по промокоду «Звук».

Со скидкой доступны портативные колонки JBL CHARGE 4, FLIP 5 и Link Portable Yandex. Максимальная скидка предоставляется на колонку JBL CHARGE 4. Теперь ее стоимость составит 254 рубля. С выгодой также доступны JBL Link Portable Yandex стомостью 314 рублей и JBL FLIP 5 – за 171 рубль.

Xтобы принять участие в акции, необходимо воспользоваться промокодом «Комбо» или «Звук» и предъявить чек с датой не ранее 2 февраля 2021 года о приобретении в МТС любого из упомянутых выше смартфонов. Приобретение гаджета по промокоду со скидкой возможно при условии покупки не более одной единицы смарт-часов/ беспроводной колонки на один товарный чек.

Список гаджетов принимающих участие в акции , и цены на них, смотрите ниже:

Модель Цена по промокоду Цена без промокода Выгода, руб. Промокод Смарт-часы Honor Watch ES 134,5 269 134,5 Комбо Беспроводная колонка JBL Link Portable Yandex 314 349 35 Звук Беспроводная колонка JBL CHARGE 4 254 339 85 Звук Беспроводная колонка JBL FLIP 5 171 214 43 Звук