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Нацбанк рассказал, сколько вкладов белорусы забрали в конце 2020-го

03.02.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев ― Sputnik. Срочные банковские вклады физлиц в 4-м квартале 2020 года снизились на 4,8% и составили на 1 января 2021-го 16,78 миллиардов рублей, такие данные приводит Нацбанк.

Вклады в белорусских рублях составили 4,63 млрд и снизились по сравнению с 3-м кварталом 2020-го на 51 млн рублей. Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,15 млрд рублей. Они также уменьшились по сравнению с 1 октября прошлого гола – на 786 миллионов рублей. Депозиты в иностранной валюте в долларовом выражении за 4-й квартал уменьшились на 188 млн долларов и составили 4,71 млрд долларов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Уменьшились на 634 миллиона рублей срочные отзывные вклады физлиц в национальной и иностранной валютах и по состоянию на 1 января 2021-го составили 4,93 млрд рублей. Срочные безотзывные вклады составили 11,85 млрд рублей – они также уменьшились (на 204 млн рублей).

Кредиты и депозиты

Кроме того, регулятор проанализировал статистику обращений граждан за 2020 год. Всего в Нацбанк поступило 2695 обращений (в 2019 году – 2198), 514 из них касались вопросов кредитования. Также больше стали обращаться по вопросам банковских депозитов – 107 раз в 2020-м (76 раз в 2019 году).

Из общего числа обращений, поступивших в Национальный банк, 2283 составляют заявления, 378 – жалобы и 34 – предложения.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители республики, по оценке финансового регулятора, стали чаще обращаться в банки по поводу кредитования и депозитов.
 
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