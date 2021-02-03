Нацбанк рассказал, сколько вкладов белорусы забрали в конце 2020-го

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев ― Sputnik. Срочные банковские вклады физлиц в 4-м квартале 2020 года снизились на 4,8% и составили на 1 января 2021-го 16,78 миллиардов рублей, такие данные приводит Нацбанк.

Вклады в белорусских рублях составили 4,63 млрд и снизились по сравнению с 3-м кварталом 2020-го на 51 млн рублей. Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,15 млрд рублей. Они также уменьшились по сравнению с 1 октября прошлого гола – на 786 миллионов рублей. Депозиты в иностранной валюте в долларовом выражении за 4-й квартал уменьшились на 188 млн долларов и составили 4,71 млрд долларов.

Уменьшились на 634 миллиона рублей срочные отзывные вклады физлиц в национальной и иностранной валютах и по состоянию на 1 января 2021-го составили 4,93 млрд рублей. Срочные безотзывные вклады составили 11,85 млрд рублей – они также уменьшились (на 204 млн рублей).

Кредиты и депозиты

Кроме того, регулятор проанализировал статистику обращений граждан за 2020 год. Всего в Нацбанк поступило 2695 обращений (в 2019 году – 2198), 514 из них касались вопросов кредитования. Также больше стали обращаться по вопросам банковских депозитов – 107 раз в 2020-м (76 раз в 2019 году).

Из общего числа обращений, поступивших в Национальный банк, 2283 составляют заявления, 378 – жалобы и 34 – предложения.