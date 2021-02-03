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Литовский депутат: 12% потребляемого в стране электричества - электроэнергия с БелАЭС
03.02.2021 20:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что 12% потребляемого в Литве электричества — это электроэнергия с Белорусской АЭС.
— Сейчас мы видим, что около 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС, в Островце. В месяц это 11 млн евро. Можно сказать, что потребители платят за АЭС, — сказал журналистам Кащюнас. По его словам, вопрос блокирования БелАЭС тесно связан с проектом синхронизации, поэтому важно как можно скорее решить разногласия с Эстонией и Латвией.
— Но все мы понимаем, что нынешняя ситуация на руку определенной группе интересов — или отдельным компаниях в определенных странах и т.д. Конечно, эти компании, живущие за счет таких схем, могут делать все, чтобы синхронизация проходила медленнее или вообще не протекала. Вот о чем надо думать, — прибавил депутат.
Министр энергетики Дейнюс Крейвис представил данные, согласно которым, в последние 10 дней половина всей электроэнергии, приходящей в Литву через белорусско-литовское соединение — пришла из Беларуси, а другая половина — из России.
— Еще столько же электроэнергии покупают на бирже в Латвии. Поскольку у нас образовался огромный дефицит электроэнергии, мы электричество используем и платим за него, — сказал Крейвис.
По его словам, речь идет о 77 млн. кВт/ч.
— В денежном эквиваленте — это почти 4 млн евро. Если так все будет продолжаться, то 120 млн евро в год заплатим на дальнейшее строительство БелАЭС. Поэтому важно в будущем сделать так, чтобы не финансировали 2−3 блоки, — сказал Крейвис.
Он подчеркнул, что в середине февраля Литва представит новую позицию по переговорам с Латвией и Эстонией.
— Если мы такими темпами будем продвигаться вперед, то будем импортировать из третьих стран в 4 раза больше электричества, чем в 2020 г, — прибавил министр.
Напомним, Литва неоднократно выступала против строительства БелАЭС — она считает станцию небезопасной. После того как в объединенную энергосистему Беларуси
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Министр энергетики Дейнюс Крейвис представил данные, согласно которым, в последние 10 дней половина всей электроэнергии, приходящей в Литву через...
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