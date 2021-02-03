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Роуминг в странах ЕАЭС планируется отменить до 2025 года - министр
04.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Роуминг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется отменить до 2025 года, сообщает
"Справедливый тариф", то есть тариф "Как дома" в рамках союза - основа свободного общения. Ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Допустим, вы едете из России в Казахстан, а у вас сохраняется российский тариф", - цитирует издание слова министра.
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Он отметил, что Россия в конце прошлого года представила в ЕЭК предложение к проекту плана перехода в процессе отказа от роуминга. Однако, по словам министра, должны быть соблюдены правила честной игры в применении "Справедливого тарифа".
"Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение - месяц. Если превышаешь срок - покупай российскую симку, это логично", - уточнил Шаккалиев.
Министр добавил, что снижение стоимость роуминговых услуг в странах ЕАЭС будет постепенным и пройдет по утвержденному графику. Он отметил, что ожидается и рост потребления, который компенсирует потери. Шаккалиев привел пример Евросоюза, где после введения "безроумингового" тарифа объем потребления мобильного трафика вырос в пять раз, а звонков – почти в 2,5 раза.
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"Справедливый тариф", возможно, будет с временными ограничениями, то есть им нельзя будет пользоваться в другой стране на постоянной основе.
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