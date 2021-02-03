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Компания Microsoft обогнала Saudi Aramco по капитализации

04.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Американская компания Microsoft вышла на второе место в мире по рыночной капитализации, обогнав саудовскую Saudi Aramco, свидетельствуют данные биржевых торгов.

© REUTERS / STRINGER
Капитализация Saudi Aramco на второй день после IPO превысила $2 трлн

К вечеру в среды акции Microsoft подорожали на 1,2% – до 242,4 доллара за одну ценную бумагу, а рыночная капитализация компании достигла отметки в 1,828 триллиона.

Первое место в тройке самых дорогих компаний мира по-прежнему принадлежит корпорации Apple – ее капитализация превышает два триллиона долларов. В сентябре минувшего года Apple ненадолго уступила лидерство нефтегазовой Saudi Aramco, однако затем снова вернулась на первую строчку.

В настоящее время капитализация Saudi Aramco, крупнейшей нефтяной компании мира по показателю добычи нефти и размеру запасов, составляет 1,811 триллиона долларов.

Транснациональная компания Microsoft была основана в 1975-м Полом Алленом и Биллом Гейтсом, ее штаб-квартира расположена в Редмонде (штат Вашингтон). Она специализируется на выпуске программного обеспечения, в частности самой популярной в мире операционной системы Windows.

 
Теги: Минск
 
 
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Первое место в тройке самых дорогих компаний мира по-прежнему принадлежит американской корпорации Apple.
 
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