Компания Microsoft обогнала Saudi Aramco по капитализации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Американская компания Microsoft вышла на второе место в мире по рыночной капитализации, обогнав саудовскую Saudi Aramco, свидетельствуют данные биржевых торгов.

К вечеру в среды акции Microsoft подорожали на 1,2% – до 242,4 доллара за одну ценную бумагу, а рыночная капитализация компании достигла отметки в 1,828 триллиона.

Первое место в тройке самых дорогих компаний мира по-прежнему принадлежит корпорации Apple – ее капитализация превышает два триллиона долларов. В сентябре минувшего года Apple ненадолго уступила лидерство нефтегазовой Saudi Aramco, однако затем снова вернулась на первую строчку.

В настоящее время капитализация Saudi Aramco, крупнейшей нефтяной компании мира по показателю добычи нефти и размеру запасов, составляет 1,811 триллиона долларов.

Транснациональная компания Microsoft была основана в 1975-м Полом Алленом и Биллом Гейтсом, ее штаб-квартира расположена в Редмонде (штат Вашингтон). Она специализируется на выпуске программного обеспечения, в частности самой популярной в мире операционной системы Windows.