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На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
04.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новый земельный аукцион по минскому району назначен на
Всеучасткинакарте
Копище - одна из самых многолюдных деревень под Минском. Именно здесь возводится жилой комплекс "Новая Боровая", где уже живет порядка 15 тыс. человек. Если масштабы многоквартирного строительства в деревне впечатляющие, то купить участок для частного жилья здесь непросто. Земельные наделы разыгрывают редко и стоят они, как правило, недешево. Однако 26 февраля такая возможность будет. На торги выставили участок №1 площадью 8,61 сотки. Земельный надел находится в квартале частного жилья. Участок небольшой, но ровный и удобный для строительства, подъезд асфальтирован, коммуникации есть, городская инфраструктура рядом.
В Лесковке на торги выставили участок площадью 13,98 сотки. Подъезд к площадке организован с двух улиц, по соседству жилые и строящиеся дома (смежный участок пока пустует). Территория земельного надела ровная, удобная для строительства, есть возможность подключить электричество, газ и воду. До МКАД отсюда не более 9 километров.
Участок в деревне Малиновка - самый дорогой лот предстоящего аукциона, торги за него начнутся с 65 тыс. рублей. Выделен земельный надел в квартале нового коттеджного жилья, площадка ранее не осваивалась, ближайшие соседи строятся. До МКАД отсюда 6,8 километров, в деревне есть газ, вода и электричество, подъезд к участку асфальтирован.
В Колодищах на этот раз разыграют 15 соток земли в квартале 7107. Участок находится вблизи главной артерии района – улицы Энтузиастов. Сегодня площадка выглядит как лесополоса – территория холмистая, заросшая взрослыми деревьями. Практически до самого участка ведет асфальтированная дорога, подъезд – гравийка. Из коммуникаций есть все необходимое – электричество, газ, вода. Рядом жилые и строящиеся коттеджи.
В Щомыслице на торги выставили участок №3. Площадь земельного надела 8,89 сотки, стартовая цена – 35 250 рублей. Населенный пункт находится в 3,6 километров от МКАД, из коммуникаций здесь заявлена только вода, на соседней улице есть электричество. Почти до самого участка можно доехать по асфальту. Сосед слева уже построился, участок справа пока пустует.
Площадь участка — 8,89сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 250;
Координаты участка: 53°49'12.1"N 27°26'27.2"E
Расстояние до МКАД:3,6 км.
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На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
Новый земельный аукцион по минскому району назначен на 26 февраля. На торги выставлено 27 участков. В свежем обзоре показываем, какую землю можно купить в пределах 13...
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