На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Копище - одна из самых многолюдных деревень под Минском. Именно здесь возводится жилой комплекс "Новая Боровая", где уже живет порядка 15 тыс. человек. Если масштабы многоквартирного строительства в деревне впечатляющие, то купить участок для частного жилья здесь непросто. Земельные наделы разыгрывают редко и стоят они, как правило, недешево. Однако 26 февраля такая возможность будет. На торги выставили участок №1 площадью 8,61 сотки. Земельный надел находится в квартале частного жилья. Участок небольшой, но ровный и удобный для строительства, подъезд асфальтирован, коммуникации есть, городская инфраструктура рядом.