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На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

04.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новый земельный аукцион по минскому району назначен на 26 февраля. На торги выставлено 27 участков. В свежем обзоре показываем, какую землю можно купить в пределах 13 километров от МКАД.

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Всеучасткинакарте

д. Копище, участок № 1 (Лот №1)

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Копище - одна из самых многолюдных деревень под Минском. Именно здесь возводится жилой комплекс "Новая Боровая", где уже живет порядка 15 тыс. человек. Если масштабы многоквартирного строительства в деревне впечатляющие, то купить участок для частного жилья здесь непросто. Земельные наделы разыгрывают редко и стоят они, как правило, недешево. Однако 26 февраля такая возможность будет. На торги выставили участок №1 площадью 8,61 сотки. Земельный надел находится в квартале частного жилья. Участок небольшой, но ровный и удобный для строительства, подъезд асфальтирован, коммуникации есть, городская инфраструктура рядом.

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Площадь участка — 8, 61 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 60 тыс.;

Координаты участка: 53°57'33.4"N 27°40'16.4"E;

Расстояние до МКАД:2,5 км.

д. Лесковка, участок № 4 (Лот №2)

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

В Лесковке на торги выставили участок площадью 13,98 сотки. Подъезд к площадке организован с двух улиц, по соседству жилые и строящиеся дома (смежный участок пока пустует). Территория земельного надела ровная, удобная для строительства, есть возможность подключить электричество, газ и воду. До МКАД отсюда не более 9 километров.

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Площадь участка — 13, 98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 60 тыс.;

Координаты участка: 53°59'44.7"N 27°43'01.7"E

Расстояние до МКАД:8,9 км.

д. Малиновка, участок № 5 (Лот №3)

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Участок в деревне Малиновка - самый дорогой лот предстоящего аукциона, торги за него начнутся с 65 тыс. рублей.  Выделен земельный надел в квартале нового коттеджного жилья, площадка ранее не осваивалась, ближайшие соседи строятся. До МКАД отсюда 6,8 километров, в деревне есть газ, вода и электричество, подъезд к участку асфальтирован.

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 65 тыс.;

Координаты участка: 54°00'16.3"N 27°38'25.5"E

Расстояние до МКАД:6,8 км.

аг. Колодищи, квартал 7107, участок № 3 (Лот №11)

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

В Колодищах на этот раз разыграют 15 соток земли в квартале 7107. Участок находится вблизи главной артерии района – улицы Энтузиастов. Сегодня площадка выглядит как лесополоса – территория холмистая, заросшая взрослыми деревьями. Практически до самого участка ведет асфальтированная дорога, подъезд – гравийка. Из коммуникаций есть все необходимое – электричество, газ, вода. Рядом жилые и строящиеся коттеджи.

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Площадь участка — 15, 08 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°54'09.2"N 27°48'45.1"E;

Расстояние до МКАД:12,4 км.

аг. Щомыслица, участок № 3 (Лот №27)

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

В Щомыслице на торги выставили участок №3. Площадь земельного надела 8,89 сотки, стартовая цена – 35 250 рублей. Населенный пункт находится в 3,6 километров от МКАД, из коммуникаций здесь заявлена только вода, на соседней улице есть электричество. Почти до самого участка можно доехать по асфальту. Сосед слева уже построился, участок справа пока пустует.

На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля
На торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». Обзор земельного аукциона 26 февраля

Площадь участка — 8,89сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 250;

Координаты участка: 53°49'12.1"N 27°26'27.2"E

Расстояние до МКАД:3,6 км.

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Теги: Минск
 
 
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Новый земельный аукцион по минскому району назначен на 26 февраля. На торги выставлено 27 участков. В свежем обзоре показываем, какую землю можно купить в пределах 13...
 
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