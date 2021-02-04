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А с реактором все в порядке? Росатом отвечает на простые вопросы про работу БелАЭС

04.02.2021 09:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, но со времени его запуска несколько раз блок отключали от сети. Что это было, опасно ли это и долго ли продолжится? На вопросы TUT.BY ответил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Станция находится «в режиме опытно-промышленной эксплуатации». Что за режим и как долго он будет длиться?

— Ввод в эксплуатацию — заключительный и один из важнейших этапов сооружения новых энергоблоков АЭС, во время которого подтверждаются на соответствие проекту системы и оборудование энергоблока.

Процесс ввода в эксплуатацию атомного энергоблока состоит из нескольких последовательных этапов: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.

Опытно-промышленная эксплуатация — это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. На этом этапе мощность блока повышается до 100% от номинальной. Специалисты последовательно проводят большой комплекс проверок и испытаний оборудования на мощности реакторной установки от 75 до 100%, в том числе — динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования.

Критерием успешности этапа станут проведенные на заключительной стадии 15-суточные сдаточные испытания (комплексное опробование) энергоблока на мощности реакторной установки 100%. Они должны подтвердить, что оборудование и технологические системы энергоблока работают в полном соответствии с проектом.

Уже несколько раз первый блок БелАЭС отключали от сети. Это разные неполадки или какой-то один узел? Что конкретно поломалось?

— В рамках ввода БелАЭС в эксплуатацию будут проведены неоднократные тестирования всех систем и оборудования. Тестирование проводится под реальной нагрузкой, что помогает выявить узлы, требующие дополнительной настройки или замены. Эта стратегия дает результат — в ноябре она помогла нам выявить необходимость замены трансформаторов напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора. Подчеркну, что это абсолютно рабочая ситуация для текущего этапа.

Для того мы и проводим этап опытно-промышленной эксплуатации. На этом этапе предусмотрено не только тщательное тестирование оборудования на работающем блоке, но и в других различных режимах его работы, включая режимы с отключением от сети. График испытаний энергоблока разработан на основании соответствующих программ, согласованных всеми заинтересованными службами, и утвержден главным инженером АЭС.

А с реактором все в порядке?

— Да, с реактором все в порядке. На этапе опытно-промышленной эксплуатации также исследуется нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучается «поведение» реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняются испытания системы внутриреакторного контроля.

Пока устранением неполадок, видимо, занимаются специалисты российского подрядчика. А потом белорусам самим придется это делать?

— Все мы понимаем, что для исправной работы любого механизма нужно поддерживать его работу на постоянной основе. Нельзя что-то сделать один раз и забыть. Жизненный цикл атомных станций предусматривает проведение планово-предупредительных ремонтов. Затраты на эти ремонты включены в эксплуатационные расходы. Заказчик готовится к ППР, которые поводятся, как правило, специализированными сервисными компаниями и, конечно же, при участии специалистов станции.

Сейчас же, на этом этапе, все работы, в соответствии с контрактом, проводятся под руководством АСЭ и, в основном, специалистами российской компании «Атомэнергоремонт», которая имеет соответствующие компетенции.

В тоже время, я могу отметить высокий профессиональный уровень белорусских атомщиков. Параллельно со строительством атомной станции, велась подготовка эксплуатационного персонала БелАЭС по разработанной обучающей программе подготовки кадров для отрасли. Персонал активно участвует в сооружении атомной станции.

 
 
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Первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, но со времени его запуска несколько раз блок отключали от сети. Что это было,...
 
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