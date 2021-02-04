Посол ЕС о попытках попасть в СИЗО, санкциях, ОМОНе и помощи Беларуси

Источник материала: Tut.by

Можно сколько угодно обвинять иностранных кукловодов, увлекаться теориями заговора, преследовать жертв преступлений и переключать внимание с причины на следствие — от этого реальность не меняется. Только открытый и справедливый политический процесс обеспечит устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Беларуси. Об этом в интервью агентству БелаПАН заявил глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В интервью Дирк Шубель рассказал также о санкциях, попытке попасть в СИЗО к политзаключенным, о помощи Беларуси от ЕС и почему ЕС не может признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Приводим выдержки из интервью.

О санкциях

— Европейский союз не относится к ограничительным мерам легкомысленно — они применяются целенаправленно с целью пресечения нарушений прав человека, для защиты демократии и верховенства права.

Посредством принятия в 2020 году трех пакетов санкций, которые в данный момент распространяются на 88 физических и 7 юридических лиц, страны Европейского союза продемонстрировали, что наступление белорусских властей на гражданское общество и на граждан, которые не просят ни о чем, кроме соблюдения своих основных прав, не останется безнаказанным.

Мы отвергаем утверждения государственных СМИ Беларуси о том, что именно ограничительные меры Европейского союза, тщательно продуманные, ставят под угрозу экономическое положение граждан страны. За последнюю неделю мы получили множество сообщений о том, что администрации государственных предприятий и государственных учреждений в Беларуси вынуждали своих сотрудников подписывать письма, в которых утверждалось иное.

Все, что я могу сказать, это то, что принуждение сотрудников с помощью угроз увольнения и других нарушений их прав — это именно то поведение, которое санкции ЕС призваны пресечь.

Подчеркиваю, что страны ЕС принимали решения о принятии новых пакетов санкций единогласно. Мы применяем санкции против тех, кто несет ответственность за жестокие репрессии в отношении белорусского народа и фальсификацию выборов, а также в отношении некоторых субъектов, явно поддерживающих режим Лукашенко и извлекающих из этого выгоду.

Позвольте мне также подчеркнуть, что санкции — это, прежде всего, превентивный инструмент ЕС и стимул к изменению поведения тех, на кого они распространяются. Их также нельзя рассматривать изолированно от других инструментов ЕС. Санкции — это часть целостного и всеобъемлющего подхода в отношении Беларуси, установленного Заключениями Совета ЕС от 12 октября 2020 года.

Дирк Шубель также отметил, что страны ЕС могут принять и четвертый пакет санкций, если ситуация в Беларуси не улучшится.

— Что касается тех, в отношении кого могут быть введены санкции, мы не вправе комментировать обсуждения, которые ведутся в Совете Европейского союза. Как только решение о новых санкциях будет принято, Совет его опубликует. В то же время Совет может отменить ограничительные меры, когда в Беларуси будет достигнут значительный прогресс в области прав человека и гражданских прав.

О помощи Беларуси

Дирк Шубель отметил, что в период с 2016-го по 2020 год двусторонняя помощь Европейского союза Беларуси составляла около 30 миллионов евро в год. Объем финансирования в 2021 году все еще обсуждается.

— Согласно Заключениям Совета по Беларуси от 12 октября, Европейский союз пересмотрел помощь Беларуси, чтобы гарантировать, что сотрудничество будет приносить пользу белорусскому народу и не будет предусматривать передачи финансовых средств органам государственной власти.

Нам пришлось приостановить осуществление примерно половины объема программ двустороннего сотрудничества. Проекты, приносящие прямую пользу гражданам и осуществляемые во взаимодействии с негосударственными, местными и региональными партнерами в сфере молодежи, окружающей среды, малого и среднего бизнеса, местного развития, мобильности, гражданского общества и независимых СМИ, будут продолжаться.

Новая программа помощи «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» будет профинансирована в объеме 24 млн евро. Она направлена на поддержку гражданского общества, независимых СМИ, молодежи, малого и среднего бизнеса и на повышение устойчивости системы здравоохранения.

Программа была принята 11 декабря 2020 года, и скоро мы сможем приступить к ее реализации. Часть этой программы, которая будет осуществляться международными организациями, призвана помочь белорусскому обществу справляться с чрезвычайными ситуациями, возникающими в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19.

Про ОМОН и ГУБОПиК

— Что касается признания организаций [ГУБОПиК и ОМОН], которые вы упомянули, террористическими, то ныне действующие инструменты ЕС не позволяют сделать этого на уровне Европейского союза. Как структуры, представляющие государство, они не соответствуют определению террористической организации, которые подлежат включению в так называемый Европейский список террористов (CP931 режим санкций против терроризма). Тем не менее, подчеркну, что в прошлом году Европейский союз ввел санкции в отношении руководителей подразделений ОМОН, а также офицеров и командиров других структур (СОБР, милиции, подразделения «Альфа», войск МВД), которые были причастны к жестоким репрессиям в отношении протестующих. Как я уже сказал, мы решительно осуждаем насилие и поддерживаем все инициативы по привлечению виновных к ответственности.

О доступе в СИЗО

— Действительно, мы официально и неофициально запрашивали доступ в места содержания под стражей и пенитенциарные учреждения на фоне сообщений о бесчеловечном или ненадлежащем обращении с заключенными и задержанными. Положительного ответа не последовало, но мы продолжим делать все возможное для освобождения сотен белорусов, лишенных свободы по политическим мотивам, и тех, чьи права на гуманное обращение и справедливое судебное разбирательство нарушаются.