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В Витебской области особое внимание в ближайшие пять лет - развитию АПК
04.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сильные регионы - один из акцентов стратегии социально-экономического развития Беларуси. В Витебской области особое внимание в ближайшие пять лет - развитию АПК. Регион на четверть увеличит производство сельхозпродукции. Предстоит восстановить несколько десятков животноводческих комплексов. В Оршанском районе завершат строительство роботизированной фермы. Возведут и два крупнейших в стране свинорепродуктора. В экспериментальном хозяйстве опробуют новую породу коров - красная датская. Ферма должна стать базой для племенной работы. Еще одна задача - удержать в сельском хозяйстве молодые кадры.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Мы приняли для себя такие беспрецедентные меры - доплачивать. Уже начиная с прошлого года выпускники, которые пришли к нам в Витебскую область работать в сельское хозяйство, в частности, в животноводство, из бюджета областного получают тысячу рублей к заработной плате. Чтобы сегодня молодежь, в частности, ветеринарные врачи, зоотехники приходили на село работать".
Поддержку в ближайшие годы получат и фермеры. Это позволит осваивать новые ниши и увеличить самозанятость на селе.
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Сильные регионы - один из акцентов стратегии социально-экономического развития Беларуси. В Витебской области особое внимание в ближайшие пять лет - развитию АПК....
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