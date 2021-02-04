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Сильные регионы - один из акцентов стратегии социально-экономического развития Беларуси. В Витебской области особое внимание в ближайшие пять лет - развитию АПК. Регион на четверть увеличит производство сельхозпродукции. Предстоит восстановить несколько десятков животноводческих комплексов. В Оршанском районе завершат строительство роботизированной фермы. Возведут и два крупнейших в стране свинорепродуктора. В экспериментальном хозяйстве опробуют новую породу коров - красная датская. Ферма должна стать базой для племенной работы. Еще одна задача - удержать в сельском хозяйстве молодые кадры.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Мы приняли для себя такие беспрецедентные меры - доплачивать. Уже начиная с прошлого года выпускники, которые пришли к нам в Витебскую область работать в сельское хозяйство, в частности, в животноводство, из бюджета областного получают тысячу рублей к заработной плате. Чтобы сегодня молодежь, в частности, ветеринарные врачи, зоотехники приходили на село работать".

Поддержку в ближайшие годы получат и фермеры. Это позволит осваивать новые ниши и увеличить самозанятость на селе.