Источник материала: realt.by

Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть интересный коттедж в аг. Колодищи за $595 тысяч , где, по словам собственника, нет ненатуральных материалов. Мы съездили туда, и сделали Real’ный видео-обзор. Спойлер: ненатуральные материалы там все-таки есть, и это — конь!

Содержание ролика: 0:00 — коротко, о чем будет ролик 0:30 — представление коттеджа 0:56 — дорога от Минска до коттеджа 1:27 — как выглядит коттедж и участок 2:16 — как выглядит гостиная 3:01 — про коня, который смог 3:53 — как выглядит обеденная зона 4:47 — выход на террасу 5:28 — гостевая комната на первом этаже 5:40 — тренажерный зал 6:03 — поднимаемся на второй этаж 6:19 — гостиная на втором этаже 6:50 — гостевая комната 7:13 — спальня хозяев 8:00 — комната дочки 8:13 — мы нашли кухню 8:48 — столовая на цокольном этаже 9:20 — уже уезжаем