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С конем и крутым камином: в аг. Колодищи продается "натуральный" коттедж за $595 тысяч. Real'ный видео-обзор
04.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть
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С конем и крутым камином: в аг. Колодищи продается "натуральный" коттедж за $595 тысяч. Real'ный видео-обзор
Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть интересный коттедж в аг. Колодищи за...
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