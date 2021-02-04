﻿ С конем и крутым камином: в аг. Колодищи продается "натуральный" коттедж за $595 тысяч. Real'ный видео-обзор. 21.by
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С конем и крутым камином: в аг. Колодищи продается "натуральный" коттедж за $595 тысяч. Real'ный видео-обзор

04.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть интересный коттедж в аг. Колодищи за $595 тысяч, где, по словам собственника, нет ненатуральных материалов. Мы съездили туда, и сделали Real’ный видео-обзор. Спойлер: ненатуральные материалы там все-таки есть, и это — конь!

С конем и крутым камином: в аг. Колодищи продается "натуральный" коттедж за 5 тысяч. Real'ный видео-обзор
С конем и крутым камином: в аг. Колодищи продается "натуральный" коттедж за 5 тысяч. Real'ный видео-обзор

Содержание ролика:

0:00 — коротко, о чем будет ролик

0:30 — представление коттеджа

0:56 — дорога от Минска до коттеджа

1:27 — как выглядит коттедж и участок

2:16 — как выглядит гостиная

3:01 — про коня, который смог

3:53 — как выглядит обеденная зона

4:47 — выход на террасу

5:28 — гостевая комната на первом этаже

5:40 — тренажерный зал

6:03 — поднимаемся на второй этаж

6:19 — гостиная на втором этаже

6:50 — гостевая комната

7:13 — спальня хозяев

8:00 — комната дочки

8:13 — мы нашли кухню

8:48 — столовая на цокольном этаже

9:20 — уже уезжаем

 
Теги: Минск
 
 
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Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть интересный коттедж в аг. Колодищи за...
 
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