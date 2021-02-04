«Даже самая маленькая оплошность может поставить сделку под удар». Риэлтер - о неординарных ситуациях, возникающих при продаже недвижимости

Когда магия чисел только на руку

Вот еще один интересный пример из практики Елены. В прошлом году она продавала дачу. В процессе работы с собственницей выяснилось, что та увлекается нумерологией.

- Работать с собственницей было очень интересно. Она сразу назвала цену дачи, которая была намного выше цен на аналогичные объекты на рынке. Я указала ей на это. Но в ответ услышала, что такая цена должна быть. Мы созванивались с ней почти каждый день, и она меняла цену дачи не на 100, 200, 500 или 1000 долларов, а на сотые ее стоимости, причем как в сторону повышения цены на объект, так и снижения, - рассказывает Елена.

В результате дача была продана очень быстро, хотя аналогичных предложений на рынке было много. Ее купила молодая семья почти без торга.

- После этого я поверила в магию чисел, потому что по-другому это явление объяснить невозможно. Самое интересное, что спустя некоторое время мой коллега продавал квартиру этой собственницы в Минске. По своим характеристикам, качеству ремонта жилое помещение даже несколько уступало другим подобным предложениям на рынке в этом районе, но была продана быстро и тоже по завышенной цене, - дополняет риэлтер.

Вовремя не зарегистрировал квартиру – можешь потерять ее часть

В практике Елены была и такая история. В 90-е годы прошлого столетия женщина построила квартиру в составе ЖСК, постепенно выплатила паевой взнос. Однако по незнанию или своей забывчивости не оформила ее в установленном порядке в организации по государственной регистрации и не получила свидетельство. Хотя по действующему законодательству право собственности возникает с момента госрегистрации объекта и перехода права собственности.

Спустя время собственница вышла замуж. Находясь в браке, она все-таки зарегистрировала жилое помещение и переход права собственности. Но поскольку она была уже в браке, квартира стала совместной собственностью мужа и жены.

Через какое-то время муж умер. Спустя 7 лет после его смерти женщина решила продать квартиру и обратилась за услугой в агентство.

- Мы начали проверять историю квартиры. Выяснилось, что у мужа от первого брака есть два сына, которые могли по закону после смерти отца претендовать на его долю в наследстве. Но поскольку на момент смерти муж собственницы был зарегистрирован в другом жилом помещении, продаваемая квартира не была учтена в перечне наследуемого имущества. Тем не менее, два наследника по линии мужа могли в любой момент заявить о себе, и сделка была бы признана недействительной, - рассказывает Елена.

В ходе длительных переговоров и консультаций удалось разрешить ситуацию в пользу продавца. Наследники мужа собственницы оказались порядочными людьми и отказались от наследства.

Подобная ситуация – не единственная в практике Елены. Работая в отделе жилищной политики в Мингорисполкоме, а затем агентствах недвижимости ей не один раз приходилось сталкиваться с подобными историями.

- Собственникам всегда все нужно делать вовремя, особенно если речь заходить о таком дорогом имуществе, как недвижимость. Потому что финал в конечном итоге может быть для них очень плачевным, - советует риэлтер.