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Глава МИД Швейцарии о звонках Макею, помощи Наталье Херше и стоит ли закрывать посольство в Минске
04.02.2021 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в
Министр рассказал, что после задержания в Минске швейцарской журналистки Люции Чирки, МИД Швейцарии
— Инцидент вызывает беспокойство. Мы это однозначно осудили, заявив это и послу Беларуси в Берне, и МИД Беларуси. По всей видимости, госпожа Чирки была официально аккредитована в качестве журналиста в Беларуси и имела все необходимые документы. Тот факт, что с журналистом так обращаются, не должен происходить, — заявил глава МИД.
Кассис также подчеркнул, что Швейцария обеспокоена действиями правительства Беларуси в отношении демонстрантов и осуждает их. Об этом Швейцерия не раз сообщала Беларуси по дипломатическим каналам, а Кассис, как он рассказал, сам лично сообщал об этом своему белорусскому коллеге — Владимиру Макею.
Министр иностранных дел Швейцарии также прокомментировал приговор швейцарке Наталье Херше, которой дали 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву.
— Преступление, аналогичное тому, в котором она обвиняется, вероятно, будет наказываться в Швейцарии штрафом, а не столь суровым тюремным заключением. Это показывает, насколько различаются судебные системы и правовая ситуация, — отметил министр. — Дело в том, что мисс Херше была наказана очень, очень жестоко за сравнительно безобидное преступление. Об этом я сказал своему коллеге в Минске, министру иностранных дел Владимиру Макею.
Дело помощи Херше, по словам министра, осложняется тем, что она является не только швейцаркой, но и гражданкой Беларуси.
— Однако мы рады, что госпожа Херше — в соответствии с ситуацией — относительно здорова физически и психически. Мы знаем это, потому что наш местный посол, Клод Альтерматт, уже шесть раз посещал ее в тюрьме. В Берне мы тоже продолжаем поднимать вопрос с послом Беларуси. Мы активно работаем на всех уровнях иерархии для обеспечения скорейшего освобождения госпожи Херше, — заверил министр.
«Мы приняли санкции, но диалог стоит на первом месте»
Комментируя призыв Светланы Тихановской ужесточить санкции в отношении окружения Лукашенко, министр иностранных дел отметил, что в соответствии с Законом об эмбарго Швейцария не может вводить санкции по своей собственной инициативе.
— Но недавно Совет Федерации
Во время интервью главе МИД напомнили, что год назад в Минске представительство Швейцарии
— Это была ошибка?
— Я задал себе тот же вопрос. В то время мы хотели поддержать демократизацию в Беларуси как идеологически, так и дипломатически. К сожалению, с тех пор ситуация развивается не в правильном направлении, — сказал министр и подчеркнул, что он не жалеет о таком решении. — Сегодня я рад, что мы имеем сильное представительство в Минске. Благодаря своему званию посла, Клод Альтерматт может легче вмешиваться [в спорные вопросы]. И я могу достичь большего также благодаря моим прямым отношениям с моим белорусским коллегой. Например, в августе 2020 года нам удалось добиться скорейшего освобождения 21-летнего жителя Валеса, который также был арестован в Минске. И мы также смогли урегулировать дело госпожи Чирки в течение нескольких часов. Все эти дела было бы гораздо сложнее рассматривать без нашего собственного посольства в Минске. Эти примеры показывают, насколько важна сильная дипломатическая сеть. Я привержен этому, — заявил Кассис.
На вопрос, возможно ли, что посольство может быть вновь ликвидировано, если ситуация с правами человека в Беларуси будет и дальше ухудшаться, глава МИД Швейцарии заявил, что пока это только тема для обсуждения.
— Этот вопрос вновь и вновь поднимается в разных странах. Однако на данный момент мы рады, что у нас есть посольство в Минске, — сказал министр.
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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger отметил, что за год ситуация в Беларуси, которая, по его мнению, шла по пути...
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