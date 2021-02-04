Глава МИД Швейцарии о звонках Макею, помощи Наталье Херше и стоит ли закрывать посольство в Минске

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger рассказал, было ли ошибкой открывать посольство Швейцарии в Минске год назад, что грозило бы Натальей Херше за аналогичное преступление в Швейцарии и какова была реакция на задержание швейцарской журналистки в минувшие выходные.



Владимир Макей и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время открытия посольство Швейцарии в Минске, 13 февраля 2020 года.

Министр рассказал, что после задержания в Минске швейцарской журналистки Люции Чирки, МИД Швейцарии вызвал посла Беларуси в Берне в МИД, начальник главного управления потребовал от него объяснений, как и почему был произведен арест. Пояснений от белорусской стороны в МИД все еще ждет.

— Инцидент вызывает беспокойство. Мы это однозначно осудили, заявив это и послу Беларуси в Берне, и МИД Беларуси. По всей видимости, госпожа Чирки была официально аккредитована в качестве журналиста в Беларуси и имела все необходимые документы. Тот факт, что с журналистом так обращаются, не должен происходить, — заявил глава МИД.

Кассис также подчеркнул, что Швейцария обеспокоена действиями правительства Беларуси в отношении демонстрантов и осуждает их. Об этом Швейцерия не раз сообщала Беларуси по дипломатическим каналам, а Кассис, как он рассказал, сам лично сообщал об этом своему белорусскому коллеге — Владимиру Макею.





Министр иностранных дел Швейцарии также прокомментировал приговор швейцарке Наталье Херше, которой дали 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву.

— Преступление, аналогичное тому, в котором она обвиняется, вероятно, будет наказываться в Швейцарии штрафом, а не столь суровым тюремным заключением. Это показывает, насколько различаются судебные системы и правовая ситуация, — отметил министр. — Дело в том, что мисс Херше была наказана очень, очень жестоко за сравнительно безобидное преступление. Об этом я сказал своему коллеге в Минске, министру иностранных дел Владимиру Макею.

Дело помощи Херше, по словам министра, осложняется тем, что она является не только швейцаркой, но и гражданкой Беларуси.

— Однако мы рады, что госпожа Херше — в соответствии с ситуацией — относительно здорова физически и психически. Мы знаем это, потому что наш местный посол, Клод Альтерматт, уже шесть раз посещал ее в тюрьме. В Берне мы тоже продолжаем поднимать вопрос с послом Беларуси. Мы активно работаем на всех уровнях иерархии для обеспечения скорейшего освобождения госпожи Херше, — заверил министр.

«Мы приняли санкции, но диалог стоит на первом месте»

Комментируя призыв Светланы Тихановской ужесточить санкции в отношении окружения Лукашенко, министр иностранных дел отметил, что в соответствии с Законом об эмбарго Швейцария не может вводить санкции по своей собственной инициативе.

— Но недавно Совет Федерации принял санкции ЕС в отношении Лукашенко и других членов правительства, хотя в Швейцарии традиционный диалог стоит на первом месте, а не наказание, — сказал Кассис.

Во время интервью главе МИД напомнили, что год назад в Минске представительство Швейцарии расширили до статуса посольства .





— Это была ошибка?

— Я задал себе тот же вопрос. В то время мы хотели поддержать демократизацию в Беларуси как идеологически, так и дипломатически. К сожалению, с тех пор ситуация развивается не в правильном направлении, — сказал министр и подчеркнул, что он не жалеет о таком решении. — Сегодня я рад, что мы имеем сильное представительство в Минске. Благодаря своему званию посла, Клод Альтерматт может легче вмешиваться [в спорные вопросы]. И я могу достичь большего также благодаря моим прямым отношениям с моим белорусским коллегой. Например, в августе 2020 года нам удалось добиться скорейшего освобождения 21-летнего жителя Валеса, который также был арестован в Минске. И мы также смогли урегулировать дело госпожи Чирки в течение нескольких часов. Все эти дела было бы гораздо сложнее рассматривать без нашего собственного посольства в Минске. Эти примеры показывают, насколько важна сильная дипломатическая сеть. Я привержен этому, — заявил Кассис.

На вопрос, возможно ли, что посольство может быть вновь ликвидировано, если ситуация с правами человека в Беларуси будет и дальше ухудшаться, глава МИД Швейцарии заявил, что пока это только тема для обсуждения.

— Этот вопрос вновь и вновь поднимается в разных странах. Однако на данный момент мы рады, что у нас есть посольство в Минске, — сказал министр.