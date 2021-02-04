В литовские энергопроекты не хотят пускать компании, связанные с БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. В Литве намерены еще больше ограничить возможности участия в энергетических проектах страны компаний, связанных с деятельностью Белорусской АЭС в Островце, сообщают литовские СМИ.

При этом отмечается, что возможный запрет будет действовать как на местные, так и на зарубежные организации, работающие в Литве.

В среду 3 февраля глава Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что намерен инициировать поправки к законам, которые бы закрепили ограничения на законодательном уровне.

"Если есть компания, связанная с деятельностью, осуществляемой в Островце, или с ее головной компанией, или есть иная связь, она не сможет участвовать в энергетических проектах в Литве. Стратегические организации, заключающие сделки с компаниями, которые могли быть связаны с БелАЭС, должны провериться в правительственной комиссии по собственной инициативе", – рассказал Касчюнас.

Он рассчитывает, что поправки в закон вступят в силу с июля. Касчюнас также пояснил, что изменения в законодательстве подготовлены в качестве реакции на проект компании передачи электроэнергии Litgrid. По его словам, поправки пока не предотвратят возможность реализации проекта.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid планирует установить на Вильнюсской трансформаторной подстанции экспериментальную батарею стоимости почти в 1,4 млн евро. Litgrid сотрудничает с организацией-подрядчиком, принадлежащей китайской компании North China Power Engineerin. Эта компания осуществляет на БелАЭС около двадцати проектов.

Ранее Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам документ, призванный препятствовать торговле электроэнергией с Белорусской атомной станции.

Острый вопрос

Литовская сторона не раз заявляла, что БелАЭС представляет угрозу нацбезопасности страны.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в среду о том, что страна заплатила 4 млн евро за энергию с БелАЭС. В ответ на это президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что рассматривает созыв Государственного совета по обороне (ГСО).

"Правительство должно предпринять шаги для того, чтобы предотвратить это попадание электроэнергии на рынок, в ближайшее время мы ждем предложений о том, как это можно сделать", - сказала советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

Скайсгирите добавила, что президент "думает о созыве ГСО", чтобы провести заседание по БелАЭС. Он также обсудит попадание электроэнергии с Островецкой АЭС на рынок Балтийских стран с коллегами из Латвии и Эстонии.

"Однако, опять же, мы ждем шагов со стороны министра энергетики, поскольку это должно быть его прерогативой", – пояснила Скайсгирите.

Белорусская АЭС

АЭС в Островце возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью в 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции был выведен на 100% мощность 12 января.

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