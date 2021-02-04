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В литовские энергопроекты не хотят пускать компании, связанные с БелАЭС

04.02.2021 11:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. В Литве намерены еще больше ограничить возможности участия в энергетических проектах страны компаний, связанных с деятельностью Белорусской АЭС в Островце, сообщают литовские СМИ.

При этом отмечается, что возможный запрет будет действовать как на местные, так и на зарубежные организации, работающие в Литве.

В среду 3 февраля глава Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что намерен инициировать поправки к законам, которые бы закрепили ограничения на законодательном уровне.

"Если есть компания, связанная с деятельностью, осуществляемой в Островце, или с ее головной компанией, или есть иная связь, она не сможет участвовать в энергетических проектах в Литве. Стратегические организации, заключающие сделки с компаниями, которые могли быть связаны с БелАЭС, должны провериться в правительственной комиссии по собственной инициативе", – рассказал Касчюнас.

Он рассчитывает, что поправки в закон вступят в силу с июля. Касчюнас также пояснил, что изменения в законодательстве подготовлены в качестве реакции на проект компании передачи электроэнергии Litgrid. По его словам, поправки пока не предотвратят возможность реализации проекта.

© Photo : БелАЭС
Первый миллиард кВт·ч электроэнергии выработан на БелАЭС
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid планирует установить на Вильнюсской трансформаторной подстанции экспериментальную батарею стоимости почти в 1,4 млн евро. Litgrid сотрудничает с организацией-подрядчиком, принадлежащей китайской компании North China Power Engineerin. Эта компания осуществляет на БелАЭС около двадцати проектов.

Ранее Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам документ, призванный препятствовать торговле электроэнергией с Белорусской атомной станции.

Острый вопрос

Литовская сторона не раз заявляла, что БелАЭС представляет угрозу нацбезопасности страны.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в среду о том, что страна заплатила 4 млн евро за энергию с БелАЭС. В ответ на это президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что рассматривает созыв Государственного совета по обороне (ГСО).

© AFP 2020 / Joe Klamar
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"Правительство должно предпринять шаги для того, чтобы предотвратить это попадание электроэнергии на рынок, в ближайшее время мы ждем предложений о том, как это можно сделать", - сказала советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

Скайсгирите добавила, что президент "думает о созыве ГСО", чтобы провести заседание по БелАЭС. Он также обсудит попадание электроэнергии с Островецкой АЭС на рынок Балтийских стран с коллегами из Латвии и Эстонии.

"Однако, опять же, мы ждем шагов со стороны министра энергетики, поскольку это должно быть его прерогативой", – пояснила Скайсгирите.

Белорусская АЭС

© Photo : Белорусская АЭС
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АЭС в Островце возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью в 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции был выведен на 100% мощность 12 января.

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Теги: Минск
 
 
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Литовские власти считают, что БелАЭС представляет угрозу нацбезопасности страны, Комитет сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) намерен закрепить запрет...
 
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