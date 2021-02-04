Сколько денег перечислил в литовскую казну санаторий «Беларусь» в Друскининкае

Источник материала: Tut.by

Cанаторий «Беларусь» в Друскининкае в прошлом году стал третьим по значению налогоплательщиком этой административной единицы Литвы, несмотря на проблемы с заполняемостью, обусловленные ограничениями в период пандемиии.



Санаторий «Беларусь» в Друскининкае. Фото: Facebook

Согласно данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы санаторий «Беларусь», который входит в структуру Управления делами Президента Республики Беларусь, перечислил в 2020 году в литовскую казну со своих доходов и в рамках других налоговых обязательств 973 тысячи евро.

Это третий по важности источник налоговых отчислений в самоуправлении Друскининкая. Первые два места заняли санаторий Egles (его сумма выплат — 1463 тыс. евро) и центр Aqua (1 331 тыс. евро). Четвертое место по налогам у еще одного отраслевого предприятия — Grand SPA Lietuva (766 тыс. евро).

С точки зрения суммы налоговых отчислений «Беларуси» прошлый год стал для литовских налоговиков худшим за последние три года. По итогам 2019 года учреждение перечислило в бюджет Литвы 1107 тыс. евро, по итогам 2018 года — 982 тыс. евро.

В 2017 году сумма выплат равнялась 917 тыс. евро, в 2016 году — 675 тыс. евро.

2021 год может оказаться самым проблемным в истории друскининкайского санатория «Беларусь». В декабре прошлого года были арестованы счета учреждения в литовском отделении Swedbank. Причиной назвали санкции, которые ввел Евросоюз против властей Беларуси.

Решение об аресте счетов последовало сразу после введения третьего пакета санкций, которые распространились на 29 физических и 7 юридических лиц, в том числе — Главное хозяйственное управление Управления делами Президента Республики Беларусь, которое курирует санаторий «Беларусь» в Друскининкае.

Правительство Литвы пообещало, что не оставит без поддержки литовских сотрудников предприятия.