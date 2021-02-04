ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько денег перечислил в литовскую казну санаторий «Беларусь» в Друскининкае

04.02.2021 12:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Cанаторий «Беларусь» в Друскининкае в прошлом году стал третьим по значению налогоплательщиком этой административной единицы Литвы, несмотря на проблемы с заполняемостью, обусловленные ограничениями в период пандемиии.


Санаторий «Беларусь» в Друскининкае. Фото: Facebook

Согласно данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы санаторий «Беларусь», который входит в структуру Управления делами Президента Республики Беларусь, перечислил в 2020 году в литовскую казну со своих доходов и в рамках других налоговых обязательств 973 тысячи евро.

Это третий по важности источник налоговых отчислений в самоуправлении Друскининкая. Первые два места заняли санаторий Egles (его сумма выплат — 1463 тыс. евро) и центр Aqua (1 331 тыс. евро). Четвертое место по налогам у еще одного отраслевого предприятия — Grand SPA Lietuva (766 тыс. евро).

С точки зрения суммы налоговых отчислений «Беларуси» прошлый год стал для литовских налоговиков худшим за последние три года. По итогам 2019 года учреждение перечислило в бюджет Литвы 1107 тыс. евро, по итогам 2018 года — 982 тыс. евро.

В 2017 году сумма выплат равнялась 917 тыс. евро, в 2016 году — 675 тыс. евро.

2021 год может оказаться самым проблемным в истории друскининкайского санатория «Беларусь». В декабре прошлого года были арестованы счета учреждения в литовском отделении Swedbank. Причиной назвали санкции, которые ввел Евросоюз против властей Беларуси.

Решение об аресте счетов последовало сразу после введения третьего пакета санкций, которые распространились на 29 физических и 7 юридических лиц, в том числе — Главное хозяйственное управление Управления делами Президента Республики Беларусь, которое курирует санаторий «Беларусь» в Друскининкае.

Правительство Литвы пообещало, что не оставит без поддержки литовских сотрудников предприятия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cанаторий «Беларусь» в Друскининкае в прошлом году стал третьим по значению налогоплательщиком этой административной единицы Литвы, несмотря на проблемы с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В литовские энергопроекты не хотят пускать компании, связанные с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by