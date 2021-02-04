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Роман Головченко посетит заседание Евразийского межправсовета в Казахстане
04.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня направится в Казахстан. Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы. Повестка включает 11 вопросов. Главы правительств ЕАЭС рассмотрят подходы к совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. А так же вопрос об актуализации списка стран - пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня направится в Казахстан. Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы. Повестка включает 11 вопросов....
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