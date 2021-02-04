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Роман Головченко посетит заседание Евразийского межправсовета в Казахстане

04.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня направится в Казахстан. Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы. Повестка включает 11 вопросов. Главы правительств ЕАЭС рассмотрят подходы к совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. А так же вопрос об актуализации списка стран - пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня направится в Казахстан. Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы. Повестка включает 11 вопросов....
 
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