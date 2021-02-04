Доллар и евро потеряли в цене на торгах в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Американская и европейская валюты сдали свои позиции, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг.

Больше всех по итогам торгов подешевел евро - 0,39%, доллар США сдал свои позиции незначительно - 0,15%, российский рубль, наоборот, набрался сил, прибавив в стоимости 0,44%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в четверг 4 февраля:

1 евро – 3,16 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,64 рубля;

100 российских рублей - 3,48 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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