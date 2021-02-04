|
Доллар и евро потеряли в цене на торгах в четверг
04.02.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Американская и европейская валюты сдали свои позиции, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг.
Больше всех по итогам торгов подешевел евро - 0,39%, доллар США сдал свои позиции незначительно - 0,15%, российский рубль, наоборот, набрался сил, прибавив в стоимости 0,44%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в четверг 4 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар США и евро подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, российский рубль подорожал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)