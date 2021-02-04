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Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года

04.02.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Общий индекс цен на продовольственные товары за январь вырос в годовом выражении на 4,3% до 113,3 пункта, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Этот показатель увеличивается уже восьмой месяц подряд и сейчас достиг рекордной отметки с июля 2014 года.

Растут цены на все категории товаров, однако особенно – на зерно, растительное масло и сахар. Последнее объясняется засушливой погодой в Южной Америке, ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и укреплением к доллару национальной валюты Бразилии, которая является крупнейшим в мире поставщиком сахара.

Засуха в Южной Америке повлияла и на стоимость кукурузы, а вот рост цен на пшеницу объясняют в том числе увеличением с марта этого года пошлин на экспорт этого вида продукции в РФ и соответствующим сокращением продаж.

Индекс цен на растительные масла к декабрю вырос на 7,7 пункта и достиг рекордных показателей с мая 2012 года: 138,8 пункта. Виной всему – низкие объемы производства и урожаи, а также забастовки в Аргентине, сказавшиеся на стоимости соевого масла.

Не так существенно, но все же подорожали молочная продукция (на 1,6%) и мясо (1%). А вот сыр на фоне низких продаж в Европе и роста его запасов в Штатах, наоборот, подешевел.

Ранее Белстат отчитался об индексе потребительских цен в Беларуси. Согласно опубликованным данным, значительнее всего в декабре 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года подорожали услуги и непродовольственные товары. Цены на услуги выросли на 8,4%. Цены же на продовольственные товары выросли не так сильно – на 6,2%.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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