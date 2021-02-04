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Минэнерго: Информация о поставках электроэнергии с БелАЭС в Литву не соответствует действительности

04.02.2021 15:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минэнерго Беларуси назвало вбросом появившуюся в литовских СМИ информацию, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства 4 февраля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Литовские парламентарии и чиновники, как видно, внимательно следят за импортируемыми потоками электроэнергии, анализируют затраты на ее закупку. И в этом не было бы ничего плохого, если бы обвинения снова не летели в адрес Белорусской атомной станции. В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС — причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Для наглядности приводятся некие данные о потреблении в Литве электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС. Это не соответствует действительности», — подчеркнули в Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что 12% — цифра немалая, вызывает вопросы.

«Для того, чтобы удостовериться в ее объективности, первым делом стоит зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, а там — черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси. И она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии», — сказано в сообщении.

Там напомнили, что с момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны выработан первый миллиард кВт·ч электроэнергии. Этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии.

3 февраля депутат, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что 12% потребляемого в Литве электричества — это электроэнергия с БелАЭС. По его словам, в месяц это 11 млн евро. Министр энергетики Дейнюс Крейвия заявил, что за последние 10 дней половина всей электроэнергии, приходящей в Литву через белорусско-литовское соединение, пришла из Беларуси, а другая половина — из России.

 
 
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Минэнерго Беларуси назвало вбросом появившуюся в литовских СМИ информацию, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС. Соответствующее...
 
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