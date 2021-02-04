На каких условиях многодетные семьи могут получить льготный кредит на жилье

Источник материала: Sputnik Беларусь

На каких условиях Белинвестбанк предоставляет кредиты на жилье многодетным семьям и что нужно, чтобы их получить, корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

На что можно рассчитывать

На данный момент Белинвестбанк может предложить многодетным семьям кредит на строительство квартир в многоквартирных жилых домах, срок ввода в эксплуатацию которых установлен не позднее 2021 года. Данный кредит выдается в рамках Указа Президента Республики № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" от 4 июля 2017 года, которым регламентируется адресное субсидирование в жилищном строительстве. Также выдача кредитов регламентируется локальными правовыми актами, регулирующими вопросы розничного кредитования в банке.

Кто может получить льготный кредит

Кредитополучателем могут выступать как белорусы, так и иностранные граждане, имеющие вид на жительство с правовым статусом "постоянный житель".

© Sputnik / Виктор Толочко Минска Власти хотят решить квартирный вопрос для многодетных до конца года

Заявитель должен иметь официально подтвержденный постоянный доход на территории Республики Беларусь. Его возраст на момент возврата кредита не должен превышать 70 лет.

Срок и процентная ставка

Кредит выдается сроком на 20 лет под 10,75%. Размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, которая зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. При этом основной долг или проценты могут быть погашены за счет субсидии государства.

Чтобы получить кредит, необходимо предоставить выписку из решения исполкома о предоставлении субсидии либо копию решения, заверенную в установленном порядке. Если в рамках этого кредитования денежных средств будет недостаточно, то можно докредитоваться на общих условиях в банке. Максимальная сумма кредитования определяется на основе расчета кредитоспособности заявителя. Также обязательно учитывается доход супруги/супруга при их наличии.

Виды обеспечения

Видом обеспечения является поручительство и залог строящейся недвижимости, под которую предоставляется кредит. Если заявитель получает субсидию в полном объеме платежа по кредиту, то видом обеспечения будет выступать неустойка и залог строящейся недвижимости.

После одобрения кредита денежные средства перечисляются на счет застройщика.