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ЖК «Грушевский посад» в Минске будет достраивать УКС? Пытаемся выяснить реальность слухов
04.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера в администрации Московского района Минска прошло выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики Национального собрания, на котором первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок назвал жилой комплекс «Грушевский посад» классической пирамидой. Глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко сообщила, что заказчик объекта будет сменен, сообщает
«Разрешения мы скрепя сердце продлевали»
Дмитрий Микуленок сообщил, что стройка жилого комплекса «Грушевский посад» фактически не ведется с апреля 2020 года, не достроено 29,5 тыс. кв. м жилья в различной степени готовности. Необходима достройка на сумму от 10 до 12 млн долларов.
Также первый заместитель председателя Мингорисполкома заявил, что держатели жилищных облигаций только в последнее время созрели для смены застройщика несмотря на то, что руководитель действующего застройщика – ООО «Жилстройкомплект» Илья Волох – находится в Польше:
– Все предыдущие обращения жильцов сводились к тому, чтобы дать тому застройщику закончить свою работу. Разрешения мы скрепя сердце продлевали. Параллельно тем не менее мы вели подсчеты варианта смены заказчика и подрядчика, экономические расчеты нами были выполнены.
По нашим же сведениям, держатели жилищных облигаций Грушевского посада уже давно обвивают пороги дверей чиновников разных мастей с просьбой, чтобы их объект передали другому застройщику. «Дольщики» просили лишь минимизировать доплаты, которые выставили, к примеру, держателями облигаций Тамбаза.
Дольщики даже самостоятельно продумали проект достройки жилого комплекса с минимальными доплатами, путем увеличения этажности домов. Об этом они говорили
Заместитель главы администрации Московского района города Минска Владимир Танкевич в мае 2020 года
— Администрация не может принимать каких-либо решений по объектам. Этим занимается Мингорисполком. Однако администрация может внести предложение по принятию решения Мингорисполком, что мы и собираемся сделать до конца месяца.
Опять же в июле глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко на встрече с жителями района
— Еще раз повторю, что я вчера разговаривала лично с Волохом, и вот у него основная цель — реализовать проект и рассчитаться со всеми дольщиками, чтобы вам предоставить ваши квартиры. Это у него основное желание. Я это четко слышала, несколько раз он это говорил. Но я прекрасно понимаю, что за словами должны быть действия. А действий мы не видим, — поделилась Татьяна Колядко. — Самое лучшее, конечно, чтобы Волох реализовал свой проект сам. Он мне озвучил, что продал свой офис и ждет, как только поступят деньги, то он начинает строительство. Вот он именно озвучивал, что достроит за деньги от офиса.
В августе держатели жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект» даже
Также на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Дмитрий Микуленок заключил:
– Мы видим классическую пирамиду. В жилом доме №4 все 56 квартир проданы. 30% готовности у третьей и четвертой секции – квартиры также все проданы. Продана и секция с 95-процентной готовностью. То есть мы предполагаем, что за счет последующих секций строили предыдущие. Поэтому говорить сейчас о сдаче почти готовой секции за счет всех остальных, наверное, было бы неправильно. Тем более есть еще и внутренний конфликт между дольщиками: многие выступают против того, чтобы секции вводились поодиночке. Потому что если мы возложим достройку каждой секции на тех, кто там существует (держателей облигаций каждой секции – прим.ред.),тогда одним дольщикам достройка будет обходиться в 100 долларов за квадратный метр, а другим – в 800.
Выход из ситуации Мингорисполком видит следующий, отметил Дмитрий Микуленок:
– Нами одобрено обращение к Главе государства. Внесены изменения в проект и определено, как мы будем этот ЖК достраивать. Откажемся от гаража-стоянки, нарастим этажность одной из секций и добавим вставку между 3-м и 4-м домами. Понятно, почему такая ситуация возникла: людей заманили дешевым квадратным метром – 800 долларов (по данным Realt.by средняя цена проданных квартир - 1057 $/ кв.м. – прим. ред.), да еще у метро, хотя было понятно, что со сносом и с необходимостью вести сюда всю инженерию такой цена быть просто не могла. В результате же пострадали более 400 человек со всей страны.
Глава администрации Московского района города Минска Татьяна Колядко подтвердила журналистам, что для районной администрации ситуация стала неразрешимой:
– Мы со своей стороны много предпринимали усилий для ее разрешения, но ныне она требует появления Указа Президента о смене государственного заказчика – для того, чтобы реализовать имущественные права наших жителей по окончании строительства этих жилых домов. Поэтому для нас очень важно, что вопрос этот будет рассмотрен (на расширенном выездном заседании Президиума Совета Республики. – прим. ред.), что будет приниматься нормативный документ и заканчиваться строительство этих жилых секций.
Кто будет достраивать?
Держатели жилищных облигаций, которые знакомы с вчерашним выездным заседанием, сообщили, что, скорее всего, новым заказчиком станет «Управление капитального строительства Запад». По словам дольщиков, эту информацию вчера озвучивали на заседании, также там был директор УКСа.
В «УКС-Запад» нам сообщили, что пока никаких документов о передаче долгостроя в организацию не поступало.
- На 100%, то есть что у нас есть приказ или указ (на передачу объекта – прим. ред.) – такого нету. Но вполне вероятно. Разговоры об этом ходили, - сообщили в УКСе. – Достраивать объекты – всегда сложно. Мы не знаем, сколько денег взяли (ЖСК – прим. ред.), сколько договоров заключили. Это нужно проводить тщательную экспертизу.
Еще одной компанией, которая самостоятельно вызвалась достроить ЖК «Грушевский посад», является
При этом ОАО «Стройкомплекс» заверяет, что готов достроить объект без дополнительных вложений со стороны «дольщиков», но при условии увеличении этажности секций. Также строительная компания готова вложить в проект дополнительные свои $5.000.000.
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Вчера в администрации Московского района Минска прошло выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики Национального собрания, на котором первый...
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