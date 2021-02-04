ЖК «Грушевский посад» в Минске будет достраивать УКС? Пытаемся выяснить реальность слухов

Заместитель главы администрации Московского района города Минска Владимир Танкевич в мае 2020 года рассказывал журналистам Realt.by, что администрация не может самостоятельно своим решением отдать Грушевский посад другому застройщику:

— Администрация не может принимать каких-либо решений по объектам. Этим занимается Мингорисполком. Однако администрация может внести предложение по принятию решения Мингорисполком, что мы и собираемся сделать до конца месяца.

Опять же в июле глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко на встрече с жителями района заявила , что Волох с ней разговаривал лично и просил дать шанс самостоятельно достроить начатый проект:

— Еще раз повторю, что я вчера разговаривала лично с Волохом, и вот у него основная цель — реализовать проект и рассчитаться со всеми дольщиками, чтобы вам предоставить ваши квартиры. Это у него основное желание. Я это четко слышала, несколько раз он это говорил. Но я прекрасно понимаю, что за словами должны быть действия. А действий мы не видим, — поделилась Татьяна Колядко. — Самое лучшее, конечно, чтобы Волох реализовал свой проект сам. Он мне озвучил, что продал свой офис и ждет, как только поступят деньги, то он начинает строительство. Вот он именно озвучивал, что достроит за деньги от офиса.

В августе держатели жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект» даже записали видеообращение Лукашенко с просьбой о помощи в разрешении проблемы с долгостроем. Однако все мольбы о помощи остались без ответа.

Также на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Дмитрий Микуленок заключил:

– Мы видим классическую пирамиду. В жилом доме №4 все 56 квартир проданы. 30% готовности у третьей и четвертой секции – квартиры также все проданы. Продана и секция с 95-процентной готовностью. То есть мы предполагаем, что за счет последующих секций строили предыдущие. Поэтому говорить сейчас о сдаче почти готовой секции за счет всех остальных, наверное, было бы неправильно. Тем более есть еще и внутренний конфликт между дольщиками: многие выступают против того, чтобы секции вводились поодиночке. Потому что если мы возложим достройку каждой секции на тех, кто там существует (держателей облигаций каждой секции – прим.ред.),тогда одним дольщикам достройка будет обходиться в 100 долларов за квадратный метр, а другим – в 800.

Выход из ситуации Мингорисполком видит следующий, отметил Дмитрий Микуленок:

– Нами одобрено обращение к Главе государства. Внесены изменения в проект и определено, как мы будем этот ЖК достраивать. Откажемся от гаража-стоянки, нарастим этажность одной из секций и добавим вставку между 3-м и 4-м домами. Понятно, почему такая ситуация возникла: людей заманили дешевым квадратным метром – 800 долларов (по данным Realt.by средняя цена проданных квартир - 1057 $/ кв.м. – прим. ред.), да еще у метро, хотя было понятно, что со сносом и с необходимостью вести сюда всю инженерию такой цена быть просто не могла. В результате же пострадали более 400 человек со всей страны.

Глава администрации Московского района города Минска Татьяна Колядко подтвердила журналистам, что для районной администрации ситуация стала неразрешимой:

– Мы со своей стороны много предпринимали усилий для ее разрешения, но ныне она требует появления Указа Президента о смене государственного заказчика – для того, чтобы реализовать имущественные права наших жителей по окончании строительства этих жилых домов. Поэтому для нас очень важно, что вопрос этот будет рассмотрен (на расширенном выездном заседании Президиума Совета Республики. – прим. ред.), что будет приниматься нормативный документ и заканчиваться строительство этих жилых секций.