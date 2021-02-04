Депутат Гайдук об условиях на Окрестина: Я не была там, не могла быть очевидцем, чтобы это констатировать

Источник материала: Tut.by

Депутат Палаты представителей Оксана Гайдук провела онлайн-встречу с жителями своего Есенинского округа № 100 Минска, и ответила на их вопросы о запрете БЧБ, условиях на Окрестина, проверке фактов пыток против мирных демонстрантов и врачебном наблюдении Игоря Лосика.



Оксана Гайдук. Фото: «Минск-Новости»

Оксана Гайдук избиралась депутатом Палаты представителей два раза : в 2016 и 2019 годах. Работает в Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству.

Встреча с депутатом длилась два часа. Сначала Гайдук ответила на вопросы, которые ей прислали от жителей заранее, а потом собравшиеся на встречу жители округа смогли задать свои вопросы депутату напрямую. На очень многие вопросы Оксана Гайдук отвечала, что это вне ее компетенции и предлагала написать запрос. Мы выбрали самые интересные вопросы депутату и ее ответы.

Про пытки против мирных демонстрантов

У депутата Оксаны Гайдук спросили, что депутаты предпринимают по фактам пыток и в каком состоянии находятся заявления о правонарушениях со стороны силовиков? Какие выводы сделала межведомственная комиссия по оценке фактов насилия со стороны силовиков, в которую вошли в том числе и депутаты?



Люди, вышедшие с Окрестина 13 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Действительно, я как депутат парламента и еще инициативная группа, выступали за создание такой комиссии, когда были моменты по непосредственно жалобам в адрес правоохранителей. В этой связи Генпрокуратурой была создана комиссия по расследованию фактов, в которую вошли и депутаты. От Палаты представителей в комиссию был включен депутат Александр Дубов — член Комиссии по национальной безопасности. Непосредственно от него мы какую-то информацию и получаем. И была такая информация, что в настоящее время комиссией проводится работа и по окончании будет предоставлена соответствующая информация. Это то, что на сегодняшний день известно мне и что я довожу до вашего сведения, — сказала депутат.

Оксана Гайдук также добавила, что пока результатов работы комиссии нет.

Об ужесточении наказания по ст. 23.34, штрафах и «сутках» за БЧБ

— На предыдущей встрече я уже говорила, что ужесточение норм КоАП я не поддерживаю. Я воздержалась от голосования [за новый Кодекс об административных правонарушениях], потому что в ужесточении конкретно этой нормы я сомневалась, я считаю ее не совсем популярной. Лучше бы все было направлено на предупреждение, на информирование людей, чтобы они не нарушали законодательство нашей страны. Но есть нормы, которые были ослаблены: где был минимальный штраф по административному правонарушению, было предложено изменить на предупреждение. Поэтому это тоже такая либерализация. Говорить, что было только ужесточение КоАП нельзя, — считает Гайдук.

На вопрос жителей района, почему БЧБ-снежинки на окне стали приравниваться к одиночному пикету (Случаев, когда людей за это штрафовали не было, но были случаи, когда милиция активно интересовалась такими квартирами, — Прим.TUT.BY), депутат заметила, что у нее в доме на окнах висят такие снежинки и за них никого к административной ответственности не привлекают.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: читатели TUT.BY

— Я живу в Сухарево, кто хочет, у того окна, в моем доме, украшены разными снежинками, в том числе бело-красно-белыми, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Какие претензии?

— Ну, мы сейчас проживаем во Фрунзенском районе, и у нас к женщине с бело-красно-белым листом на окне пришли и потребовали снять и в последствии ее оштрафовали. Таких случаев очень много, есть видео, где к людям приходят участковые и просят снять, — уточнил один из участников встречи.

— Понимаете, тут как бы должна быть конкретика. Я вам еще раз говорю: я живу в доме, где это все есть, я прихожу каждый день и все это вижу. И говорить, что где-то кого-то что-то, ну подождите, я же тоже не живу на Луне.

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— Каким документом запрещается украшение окон в своей квартире?

— Что касается своей квартиры, здесь мы можем как бы не только закон «О массовых мероприятиях» привести, возьмите закон «О рекламе»: не должно быть никаких порнографических материалов, каких-то экстремистских материалов, которые пропагандируют насилие, проституцию — тут нужно немножко шире смотреть на эту ситуацию. Что касается снежинок, я же вам говорю, я прохожу мимо окон с этими снежинками, никого не трогают.

— За БЧБ-флаг трогают .

— Про флаг. Если он висит у вас в квартире, то никакого документа, который это ограничивает, у нас нет. А если это на фасаде здания, то это рассматривается как нарушение интерьера архитектурного облика здания, что регламентировано правилами проживания в многоквартирных жилых домах. Поэтому надо это брать во внимание и исполнять требование.

И я вам еще скажу свою точку зрения. Каких бы я ни была политических взглядов, я хочу мирно жить со своим соседом. Почему, я условно говорю, мой сосед навязывает мне свою политическую точку зрения, вывешивая на имуществе общем различные листовки, флаги, снежинки — это пусть, в своей квартире делайте что хотите, но правила проживания в многоквартирных домах никто не отменял, уважайте друг друга. Не надо навязывать свою позицию так агрессивно и не совсем корректно, я уважаю каждого, давайте мирно сосуществовать. Мы же за объединение, за единство.

Об изменении Конституции

— В парламент на сегодняшний день поступило около 6 тысяч предложений от граждан по изменению Конституции. И когда мы это аккумулировали, то увидели, что большинство граждан не хотят менять ничего, им не нужна новая Конституция, изменения, они хотят оставить все, как есть. И даже мне лично недавно пришло письмо от моих избирателей с улицы Рафиева, просят, когда я буду делегатом на Всебелорусском народном собрании, передать привет лично Александру Лукашенко, пишут, что не хотят [новую] Конституцию. Очень много граждан, которые по сути не хотят радикальных перемен никаких. Мнений очень много, но большинство [людей] из этих обращений не хочет ничего менять, люди не хотят никаких изменений.

Об условиях содержания на Окрестина

— Что касается содержания политзаключенных, здесь как бы тоже, к сожалению, право депутата тоже ограничено его полномочиями. Если где-то, скажем так, нарушено право гражданина, даже в части содержания, то эти процессуальные права, как участников этого процесса, должны определяться, ну не знаю, Уголовным кодексом, Административным кодексом, такая позиция. То есть мне сложно как бы комментировать это, потому что в данной ситуации, например, я не была, не могла быть очевидцем, чтобы это констатировать, — заявила депутат.



Фото: TUT.BY

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На вопрос, почему на Окрестина нельзя передать трусы и средства гигиены, Гайдук тоже не смогла ответить.

— Честно говоря, затрудняюсь ответить, не компетентна в этом вопросе, сложно сориентироваться. Почему нельзя? Наверное, в прокуратуру надо обратиться человеку, чьи права нарушены. Понимаю, что проблема есть, но как депутат может в этом посодействовать, сложно сказать, — ответила Гайдук.

У Оксаны Гайдук спросили и про условия содержания Игоря Лосика , который голодал более 40 дней.

— У нас есть депутаты, которые медики, я, когда получила ваши вопросы [про Лосика], я встречалась со своими коллегами, мы обсуждали эту тему. Есть такая позиция, что за Лосиком, слава богу он уже вышел из голодовки, за его состоянием здоровья наблюдали медики, которые входят в систему МВД. Так что в случае таких ситуаций есть сотрудники, которые ведут наблюдение. Насколько мне известно, это подконтрольно.

Про сбор подписей против признания БЧБ-флага экстремистским

— Я за сплоченность, у нас есть государственный флаг, государственный герб, государственный гимн, чем они вас не устраивают? Не надо будоражить общество, зачем, для чего вы это делаете? Я вас уважаю, и вашу позицию, возможно, вы относитесь к этому флагу, как к какой-то субкультуре, но посмотрите, кого подтягивает этот флаг: радикалистов, экстремистов, анархистов. Зачем нам это в обществе?

Есть моменты, когда под этот флаг притягиваются такие категории, действуют экстремально. Вы не знаете, сколько мне угроз поступает. За что? За то, что у меня другая политическая позиция, за то, что я депутат парламента? Я хочу, чтобы мы мирно жили с вами, я готова вам помогать во всех бытовых, насущных вопросах.