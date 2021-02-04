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Для индивидуальных предпринимателей введены изменения в уплате налогов
04.02.2021 18:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Изменения для индивидуальных предпринимателей предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.
В соответствии с документом, ИП могут обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту постановки на учет, месту жительства.
Правда не по всем вопросам, а по вопросам оформления налоговой декларации, документов, подтверждающих право на налоговые льготы и необходимых для определения суммы единого налога, подлежащей зачету или возврату, переходе и отказе от применения упрощенной системы налогообложения, документов.
Увеличены предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения. Для применения упрощенной системы налогообложения он вырос с 441 тысячи рублей до 465 255 рублей. Для перехода на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2022 года размер валовой выручки за первые 9 месяцев 2021 года для индивидуальных предпринимателей не должен превысить 348 941 рубль,
Что еще изменилось
1. ИП, которые работают по упрощенной системе налогообложения и ведут учет в общем порядке, можно выбрать, как отражать выручку — по оплате либо по отгрузке.
2. ИП должны представлять уведомление о принятом решении об уплате налога на добавленную стоимость по утвержденной форме (ранее она была произвольной).
3. Доходы от коммерческих организаций, в которых ИП сами либо их родственники являются руководителями (участниками, собственниками имущества организаций), с 2021 года начали облагать налогом при упрощенной системе налогообложения по ставке 16%. В 2020 году такие доходы облагались подоходным налогом с физлиц.
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Изменения для индивидуальных предпринимателей предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.
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