﻿ Беларусь готова развивать сборочное производство тракторов в Кыргызстане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь готова развивать сборочное производство тракторов в Кыргызстане

04.02.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Беларусь сумела нарастить товарооборот с Кыргызстаном в 2020 году и рассчитывает на новые проекты, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с кыргызским коллегой Улукбеком Мариповым.

© Sputnik Тимур Селиванов
Домотенко: Беларусь наладит новую сборку гусеничных тракторов в Узбекистане

"Торгово-экономическое сотрудничество выстраивается между Беларусью и Кыргызстаном очень прагматично и взаимовыгодно", – приводит его слова БелТА.

Белорусский премьер отметил сложившиеся прочные связи между руководителям регионов Беларуси и Кыргызстана. Результатом стал рост товарооборота на 8,9% – с 69 миллионов долларов до 75 миллионов. Увеличился не только импорт кыргызских товаров в Беларусь, но и экспорт.

© Photo : пресс-служба Совмина Беларуси
Роман Головченко и Улукбек Марипов

Кыргызстан особенно заинтересован в сельскохозяйственном машиностроении, и Беларусь готова развивать сотрудничество в этом направлении. Среди проектов – сборочное производство белорусских тракторов в республике.

Головченко также приветствовал быстрое разрешение политического кризиса в Кыргызстане и преодоление "турбулентности".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот между двумя странами за минувший год значительно вырос и достиг 75 миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Для индивидуальных предпринимателей введены изменения в уплате налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by