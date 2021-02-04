Беларусь готова развивать сборочное производство тракторов в Кыргызстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Беларусь сумела нарастить товарооборот с Кыргызстаном в 2020 году и рассчитывает на новые проекты, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с кыргызским коллегой Улукбеком Мариповым.

"Торгово-экономическое сотрудничество выстраивается между Беларусью и Кыргызстаном очень прагматично и взаимовыгодно", – приводит его слова БелТА .

Белорусский премьер отметил сложившиеся прочные связи между руководителям регионов Беларуси и Кыргызстана. Результатом стал рост товарооборота на 8,9% – с 69 миллионов долларов до 75 миллионов. Увеличился не только импорт кыргызских товаров в Беларусь, но и экспорт.

© Photo : пресс-служба Совмина Беларуси Роман Головченко и Улукбек Марипов

Кыргызстан особенно заинтересован в сельскохозяйственном машиностроении, и Беларусь готова развивать сотрудничество в этом направлении. Среди проектов – сборочное производство белорусских тракторов в республике.

Головченко также приветствовал быстрое разрешение политического кризиса в Кыргызстане и преодоление "турбулентности".