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Беларусь готова развивать сборочное производство тракторов в Кыргызстане
04.02.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Беларусь сумела нарастить товарооборот с Кыргызстаном в 2020 году и рассчитывает на новые проекты, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с кыргызским коллегой Улукбеком Мариповым.
© Sputnik Тимур Селиванов
"Торгово-экономическое сотрудничество выстраивается между Беларусью и Кыргызстаном очень прагматично и взаимовыгодно", – приводит его слова
Белорусский премьер отметил сложившиеся прочные связи между руководителям регионов Беларуси и Кыргызстана. Результатом стал рост товарооборота на 8,9% – с 69 миллионов долларов до 75 миллионов. Увеличился не только импорт кыргызских товаров в Беларусь, но и экспорт.
© Photo : пресс-служба Совмина Беларуси
Роман Головченко и Улукбек Марипов
Кыргызстан особенно заинтересован в сельскохозяйственном машиностроении, и Беларусь готова развивать сотрудничество в этом направлении. Среди проектов – сборочное производство белорусских тракторов в республике.
Головченко также приветствовал быстрое разрешение политического кризиса в Кыргызстане и преодоление "турбулентности".
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Товарооборот между двумя странами за минувший год значительно вырос и достиг 75 миллионов долларов.
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