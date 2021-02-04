Пятерым задержанным за коррупцию должностным лицам крупных предприятий изменили меру пресечения

Источник материала: Tut.by

Пятерым из восьми задержанных в конце января должностным лицам крупных белорусских предприятий изменили меру пресечения с заключения под стражу на залог. Об этом сообщила в программе «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В настоящее время обвиняемые сотрудничают со следствием. С учетом всех обстоятельств дела следователем изменена мера пресечения с заключения под стражу на залог пятерым из восьми задержанных. В счет возмещения незаконно полученного дохода в виде взяток обвиняемыми для последующего обращения в счет государства внесены более 70 тысяч белорусских рублей», — сообщили в пресс-службе СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

27 января Следственный комитет сообщил , что расследует уголовное дело в отношении должностных лиц крупных белорусских предприятий. По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22−23 декабря получили от представителя российского предприятия в качестве взятки деньги в размере от 50 до 250 тысяч российских рублей (от 1700 до 8500 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY) за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Сообщалось о задержании семи сотрудников предприятий. Все они признали факт получения денежных средств, к пяти из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — залог.