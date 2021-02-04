ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пятерым задержанным за коррупцию должностным лицам крупных предприятий изменили меру пресечения

04.02.2021 18:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пятерым из восьми задержанных в конце января должностным лицам крупных белорусских предприятий изменили меру пресечения с заключения под стражу на залог. Об этом сообщила в программе «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В настоящее время обвиняемые сотрудничают со следствием. С учетом всех обстоятельств дела следователем изменена мера пресечения с заключения под стражу на залог пятерым из восьми задержанных. В счет возмещения незаконно полученного дохода в виде взяток обвиняемыми для последующего обращения в счет государства внесены более 70 тысяч белорусских рублей», — сообщили в пресс-службе СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

27 января Следственный комитет сообщил, что расследует уголовное дело в отношении должностных лиц крупных белорусских предприятий. По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22−23 декабря получили от представителя российского предприятия в качестве взятки деньги в размере от 50 до 250 тысяч российских рублей (от 1700 до 8500 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY) за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Сообщалось о задержании семи сотрудников предприятий. Все они признали факт получения денежных средств, к пяти из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — залог.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятерым из восьми задержанных в конце января должностным лицам крупных белорусских предприятий изменили меру пресечения с заключения под стражу на залог. Об этом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Депутат Гайдук об условиях на Окрестина: Я не была там, не могла быть очевидцем, чтобы это констатировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by