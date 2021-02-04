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Пятерым задержанным за коррупцию должностным лицам крупных предприятий изменили меру пресечения
04.02.2021 18:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятерым из восьми задержанных в конце января должностным лицам крупных белорусских предприятий изменили меру пресечения с заключения под стражу на залог. Об этом
«В настоящее время обвиняемые сотрудничают со следствием. С учетом всех обстоятельств дела следователем изменена мера пресечения с заключения под стражу на залог пятерым из восьми задержанных. В счет возмещения незаконно полученного дохода в виде взяток обвиняемыми для последующего обращения в счет государства внесены более 70 тысяч белорусских рублей», — сообщили в пресс-службе СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
27 января Следственный комитет
Сообщалось о задержании семи сотрудников предприятий. Все они признали факт получения денежных средств, к пяти из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — залог.
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Пятерым из восьми задержанных в конце января должностным лицам крупных белорусских предприятий изменили меру пресечения с заключения под стражу на залог. Об этом...
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