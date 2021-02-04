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Китай наращивает инвестиции в Беларусь

04.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На первых в этом году биржевых торгах белорусские пиломатериалы проданы в Китай почти на 2,5 миллиона долларов. Специалисты продолжают работать над упрощением торговых процедур и дальнейшим развитием экспорта. Кстати, одно из приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и КНР - инвестиции, объем которых за 10 лет составил около 2 миллиардов долларов. Привлекательность белорусских товаров повышается для покупателей из Китая из года в год, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку.

Китай планирует построить в Беларуси 20 жилых домов

Китай планирует построить в Беларуси 20 жилых домов, сообщается на Национальном правовом Интернет-портале. Правительства обеих стран готовятся подписать соглашение о реализации проекта. Жильцами в новых домах станут нуждающиеся, которые состоят на учете в улучшении жилищных условий и имеют право на получение жилья социального пользования. Всего Китай готов построить более полутора тысяч квартир, общая площадь застройки составит примерно 66 тысяч квадратных метров. Города, в которых появятся новые дома, пока не уточняются. Сообщается, что все расходы будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая.

 
 
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На первых в этом году биржевых торгах белорусские пиломатериалы проданы в Китай почти на 2,5 миллиона долларов. Специалисты продолжают работать над упрощением...
 
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