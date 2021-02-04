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Курсы валют на 4 февраля. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
04.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
О ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 18 копеек. 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских.
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О ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 18 копеек. 3 рубля 47...
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