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Курсы валют на 4 февраля. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

04.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 18 копеек. 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских.

 
 
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О ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 18 копеек. 3 рубля 47...
 
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