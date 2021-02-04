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Тарифы на железнодорожные грузоперевозки вырастут на 10%

04.02.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом увеличатся в среднем на 10%, соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Изначально предполагалось, что тарифы могут вырасти на 40%, однако МАРТ скорректировал эту цифру до 10%.

На пассажирские железнодорожные перевозки это постановление не распространяется.

"Механизм ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов предусмотрен действующим законодательством. Он предполагает повышение тарифов в размерах, которые обеспечивают перевозчику объем выручки, необходимой на покрытие затрат, субсидирование убыточных пассажирских перевозок и получение минимально необходимой прибыли на инвестиционные, кредитные и иные цели”, – пояснили в МАРТ.

Существеннее всего подорожает перевозка грузов по убыточным тарифам – речь идет о строительных, сельскохозяйственных грузах и лесоматериалах. Если для транспортировки используется вагон перевозчика, рост тарифа составит в среднем 15%, если грузоотправителя или грузополучателя – до 20%.

В среднем на 7% подорожает перевозка высокостоимостных грузов, тарифы на перевозку порожних вагонов и грузов в контейнерах поднимутся на 10%.

Тарифы на услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозки, вырастут в среднем на 15%.

Белорусская железная дорога имеет право самостоятельно решать, предоставлять ли скидку перевозчикам грузов – исходя из экономической целесообразности.

 
Теги: Минск
 
 
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Изначально предполагалось, что тарифы могут увеличится сразу на 40%, однако МАРТ скорректировал эту цифру.
 
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