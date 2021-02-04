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Правительство утвердило госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2025 года. Ее цель - развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса и увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики. Главный вектор - развитие внутреннего туризма. Речь не только об открытии новых направлений. Акцент на качество, комфорт и доступность. Появятся и цифровые платформы продвижения национальных продуктов, внимание уделят мобильным приложениям. В каждой области предстоит создать не менее одного информационного центра. В числе задач ближайшей пятилетки - восстановление туристической отрасли после пандемии.