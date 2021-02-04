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Россияне покупают норвежский моторостроительный завод Rolls Royce

05.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" покупает у британского автопроизводителя Rolls Royce моторный завод, который расположен в норвежском Бергене, об этом сообщили в ТМХ.

"Международное подразделение ТМХ, компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия)", - говорится в сообщении.

© Photo : БелАЗ
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В составе предприятия – мощности по металлообработке, сборке, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира. С приобретением моторостроительного завода ТМХ рассчитывает расширить свое присутствие на рынке дизельных силовых агрегатов.

Bergen Engines был основан в 1946 году, с тех пор заказчикам было поставлено более семи тысяч двигателей, из которых пять тысяч находятся в эксплуатации до сих пор. Специализируется предприятие на производстве дизелей для морских судов, а также силовых агрегатов для промышленного использования. Штат Bergen Engines насчитывает около 900 сотрудников.

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы - около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.

 
Теги: Минск
 
 
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Bergen Engines был основан в 1946 году и за это время выпустил более семи тысяч двигателей, из которых более пяти тысяч еще эксплуатируются.
 
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