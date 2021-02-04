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Агроусадьбы смогут получать льготные кредиты еще пять лет
05.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Владельцам бизнеса в сфере агротуризма сохранят существующие льготные условия, сообщила пресс-служба главы государства.
© Sputnik Альфрэд Мікус
В четверг Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, которым регулируются отдельные отношения в сфере агроэкотуризма.
До 2025 года продлили льготное кредитования в ОАО "Белагропромбанк": владельцы бизнеса смогут взять кредит на сумму до двух тысяч базовых величин (более 140 тысяч долларов) под 5% годовых на срок до пяти лет.
Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб.
Предполагалось, что льготные условия могут продлить на еще больший срок – до 2030 года, проект указа был опубликован осенью на сайте Правового форума.
По информации Белагропромбанка, за время действия льготы кредитной поддержкой "Белагропромбанка" воспользовались более 600 субъектов агроэкотуризма, а сумма финансирования составила 7,4 миллиона рублей.
За 14 лет число субъектов в сфере агроэкотуризма в Беларуси выросло с 34 до почти трех тысяч. В прошлом году агроусадьбы приняли полмиллиона гостей.
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Среди особых условий, которыми могут пользоваться владельцы бизнеса в сфере агротуризма, – возможность получить льготный кредит под 5% годовых.
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