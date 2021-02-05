В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

Про строительство нового учреждения рассказала главный врач 10-й городской поликлиники Светлана Цобкало. Она курирует этот объект как главврач 10-й и депутат Мингорсовета:

— Наша поликлиника интегрированная, к ней прикреплены взрослые и дети. Сейчас мы оказываем медицинскую помощь почти 80 тыс. горожан. С открытием новой поликлиники туда перейдут 18.450 юных пациентов. Кстати, она рассчитана на 480 посещений в смену. По проекту здание большое — 7-этажное, с подвалом и техническим этажом. Примечательно, что его фасад выполнят в стиле ближайших домов. Так что новостройка впишется в архитектурный ансамбль.

Третий этаж планируют отдать в распоряжение двух педиатрических отделений и клинико-диагностической лаборатории, четвертый — под стоматологию, еще одно педиатрическое, а также травмо-хирургическое отделение и отделение лучевой диагностики. Пятый этаж предназначается под отделения реабилитации и физиотерапии, шестой — для специализированного приема: здесь будут работать офтальмолог, ЛОР, невролог, рефлексотерапевт, психолог и др. Также часть кабинетов займет администрация учреждения. На последнем этаже разместятся конференц-зал на 150 человек и архив.