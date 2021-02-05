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В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
05.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево началось в марте 2020 года. 9 месяцев на площадке активно ведутся работы. Сдача поликлиники, согласно паспорту объекта, намечена на июль 2021 года. Съездили посмотреть, успеют ли строители завершить работы.
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Про строительство нового учреждения
— Наша поликлиника интегрированная, к ней прикреплены взрослые и дети. Сейчас мы оказываем медицинскую помощь почти 80 тыс. горожан. С открытием новой поликлиники туда перейдут 18.450 юных пациентов. Кстати, она рассчитана на 480 посещений в смену. По проекту здание большое — 7-этажное, с подвалом и техническим этажом. Примечательно, что его фасад выполнят в стиле ближайших домов. Так что новостройка впишется в архитектурный ансамбль.
Третий этаж планируют отдать в распоряжение двух педиатрических отделений и клинико-диагностической лаборатории, четвертый — под стоматологию, еще одно педиатрическое, а также травмо-хирургическое отделение и отделение лучевой диагностики. Пятый этаж предназначается под отделения реабилитации и физиотерапии, шестой — для специализированного приема: здесь будут работать офтальмолог, ЛОР, невролог, рефлексотерапевт, психолог и др. Также часть кабинетов займет администрация учреждения. На последнем этаже разместятся конференц-зал на 150 человек и архив.
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Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево началось в марте 2020 года. 9 месяцев на площадке активно ведутся работы. Сдача поликлиники, согласно...
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