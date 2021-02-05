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В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

05.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево началось в марте 2020 года. 9 месяцев на площадке активно ведутся работы. Сдача поликлиники, согласно паспорту объекта, намечена на июль 2021 года. Съездили посмотреть, успеют ли строители завершить работы.

В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

Учреждение здравоохранения появится на пересечении ул. Сухаревской и Лобанка. Возводит объект СУ-19 ОАО «Стройтрест №1». Как рассказали «Минск-Новостям» в институте «Минскпроект», поликлиника будет переменной этажности, самая высокая часть - семь уровней. На первом этаже разместятся водолечебница, инфекционный блок с фильтр-боксом, аптека, запланирован даже небольшой буфет. Здесь будут регистратура, гардероб, колясочная. На втором уровне расположатся отделения функциональной диагностики, стерилизационное и профилактики с процедурным и прививочным кабинетами. Здесь же будет организован прием врачей иммунолога и гинеколога.

В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

Про строительство нового учреждения рассказала главный врач 10-й городской поликлиники Светлана Цобкало. Она курирует этот объект как главврач 10-й и депутат Мингорсовета:

— Наша поликлиника интегрированная, к ней прикреплены взрослые и дети. Сейчас мы оказываем медицинскую помощь почти 80 тыс. горожан. С открытием новой поликлиники туда перейдут 18.450 юных пациентов. Кстати, она рассчитана на 480 посещений в смену. По проекту здание большое — 7-этажное, с подвалом и техническим этажом. Примечательно, что его фасад выполнят в стиле ближайших домов. Так что новостройка впишется в архитектурный ансамбль.

Третий этаж планируют отдать в распоряжение двух педиатрических отделений и клинико-диагностической лаборатории, четвертый — под стоматологию, еще одно педиатрическое, а также травмо-хирургическое отделение и отделение лучевой диагностики. Пятый этаж предназначается под отделения реабилитации и физиотерапии, шестой — для специализированного приема: здесь будут работать офтальмолог, ЛОР, невролог, рефлексотерапевт, психолог и др. Также часть кабинетов займет администрация учреждения. На последнем этаже разместятся конференц-зал на 150 человек и архив.

В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков
В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

Согласно паспорту объекта, закончить работы планируют в июле этого года. В инвестиционных программах сроки стоят до 2022 года. ОАО «Стройтрест №1» нужно сильно постараться, чтобы успеть в срок.

В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

В инвестиционной программе Минска на 2020 год на эту детскую поликлинику выделили 2,5 млн рублей. В Инвестиционной программе на 2021 год добавили еще 12 млн. Всего детская поликлиника согласно этим двум документам обойдется бюджету города в 28.874.547 рублей.

В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево началось в марте 2020 года. 9 месяцев на площадке активно ведутся работы. Сдача поликлиники, согласно...
 
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