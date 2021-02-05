Украина попросила Беларусь об экстренных поставках электричества

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Киев обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества после аварии на двух украинских теплоэлектростанциях, об этом сообщил телеканал "Беларусь 1" .

Речь идет об остановке Запорожской и Кураховской ТЭС, которые перестали работать из-за неисправностей 2-3 февраля. На первой станции, кроме того, еще произошел крупный пожар. Из-за этого страдают центральные регионы Украины, где возник дефицит электроэнергии.

"Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт", - говорится в сообщении.

Контрагентом украинской стороны в республике выступает компания "Белэнерго".

Беларусь на фоне сильных морозов уже поставляла электроэнергию Украине в рамках договора об оказании аварийной помощи - 18 января в энергосистему соседней страны было отпущено 3,1 миллиона кВтч электроэнергии.

В начале января Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это стало возможным благодаря отмене нормы об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами – не членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.

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