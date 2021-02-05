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Украина попросила Беларусь об экстренных поставках электричества
05.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Киев обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества после аварии на двух украинских теплоэлектростанциях, об этом сообщил телеканал
© Photo : ГПО "Белэнерго"
Речь идет об остановке Запорожской и Кураховской ТЭС, которые перестали работать из-за неисправностей 2-3 февраля. На первой станции, кроме того, еще произошел крупный пожар. Из-за этого страдают центральные регионы Украины, где возник дефицит электроэнергии.
"Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт", - говорится в сообщении.
Контрагентом украинской стороны в республике выступает компания "Белэнерго".
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