Головченко: экспорт ПВТ в 2020 году превысил 2,5 миллиарда долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Экспорт Парка высоких технологий в прошлом году превысил 2,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на международном форуме Digital Almaty Forum 2021.

"В Беларуси достаточно давно функционирует крупнейший IT-кластер в Восточной Европе - Парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил 2,5 миллиардов долларов - это более 20% всего экспорта услуг Беларуси", - сказал Головченко.

Он считает, что в республике создана хорошая инфраструктура для цифровой трансформации. В частности, премьер заявил, что беспроводной широкополосный доступ в интернет имеют 95 пользователей на 100 жителей страны. По его словам, Беларусь занимает лидирующую позицию в Европе по оснащенности оптоволокном зданий.

Головченко отметил, что новые технологии меняют структуру мировой экономики.

"Это, с одной стороны, требует внесения коренных изменений в технологии, культуру и принципы создания новых услуг. С другой стороны, расширяет окно возможностей по выходу на новые рубежи. Для Беларуси приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики", - добавил премьер.

Проекты на территории ЕАЭС и их реализация

Полностью реализованным проектом на территории ЕАЭС, который создан в интересах населения, Головченко назвал проект Евразийского банка развития "Путешествую без COVID". Остальные, по его словам, "пока буксуют". Также он отметил то, что значимых результатов за три года не достигнуто.

Он подчеркнул, что реализация цифровой повестки в союзе не приводит к развитию национальных сегментов, в большей степени уделяется внимание созданию централизованных сервисов, а это может привести к дисбалансу в вопросах владения данными.

"Для устранения такой ситуации нужна инициатива на нашем уровне, надо активно ставить задачи, определять реализаторов и осуществлять действенный контроль. Важна правильная постановка задачи, разработка четких правил и информационной архитектуры. Необходимо согласовать и синхронизировать темпы работ в государствах и на интеграционном уровне", - считает премьер, приведя в пример интегрированную инфорсистему ЕАЭС.

По его словам, в республике за полгода сделают национальную систему электронных паспортов транспортных средств. В свою очередь ЕЭК планирует сделать интегрированную систему для обмена электронными паспортами между странами не раньше, чем через шесть месяцев, что, по мнению Головченко, "нас не очень может устроить".

Также он считает, что проект цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, который запущен год назад, движется медленно.

"Беларусь поддерживает совместную реализацию цифровых проектов. В начале нового десятилетия нам необходимо аккумулировать имеющиеся достижения, научный потенциал и обеспечить переход в новую цифровую реальность посредством интенсивного цифрового развития наших стран. Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики, - добавил Головченко.

Он подчеркнул, что в жизнь людей должны войти передовые технологии в образовании, здравоохранении, обеспечении их безопасности. Он предложил Евразийской экономической комиссии проанализировать программы цифровизации государств - членов союза, определить схожие проекты и внести предложения об их совместной реализации.

Головченко считает, что страны ЕАЭС благодаря этому получат "мощный синергетический эффект как в отношении выбора самых эффективных решений, так и по снижению сроков и стоимости реализации таких проектов".