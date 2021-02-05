Минус 265 млн долларов за январь. Золотовалютные резервы Беларуси тают

Источник материала: Tut.by

Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2021 года снизились на 265 млн долларов (на 3,5%) и на 1 февраля составили 7,203 млрд долларов (в эквиваленте), по предварительным данным Нацбанка.



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Снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота, отмечает регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. Такое снижение запланировано с учетом необходимости выплат государством валютного долга в размере 3,3 млрд долларов в нынешнем году.

За 2020 год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов.