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Минус 265 млн долларов за январь. Золотовалютные резервы Беларуси тают
05.02.2021 09:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2021 года снизились на 265 млн долларов (на 3,5%) и на 1 февраля составили 7,203 млрд долларов (в эквиваленте), по предварительным данным Нацбанка.
Снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота, отмечает регулятор.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. Такое снижение запланировано с учетом необходимости выплат государством
За 2020 год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов.
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Золотовалютные резервы будут падать из-за необходимости выплат государством валютного долга в размере 3,3 млрд долларов в нынешнем году.
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