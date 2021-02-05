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На 265 млн долларов за месяц: золотовалютные резервы Беларуси стали меньше
05.02.2021 10:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев ― Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля составили 7 миллиардов 203,4 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Таким образом, за прошедший месяц ЗВР снизились на 265 миллионов долларов (3,5%). В Нацбанке констатировали, что снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и финрегулятором внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте", - сказали в ведомстве.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики банка на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее шести миллиардов долларов. Ранее белорусские власти согласно положениям денежно-кредитной политики на прошлый год установили, что на 1 января 2021 года объем международных резервов должен быть не ниже суммы в 7,3 миллиарда долларов.
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В финансовом регуляторе отметили, что снижение уровня международных резервных активов связано в основном с плановым погашением внешних и внутренних долгов.
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