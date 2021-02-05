Экономист: Не удивлюсь, если получим картину с недоборами в бюджет, как в этом году

Источник материала: Tut.by

В 2021 году обещает повториться ситуация с недобором доходов в бюджет. А «хороших вариантов» для покрытия образующейся недостачи на горизонте не видно. Перспективы выполнения планов пополнения казны озвучила аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова на открытой лекции «Как работает бюджет Беларуси и спасет ли его повышение налогов».



Александра Квиткевич, TUT.BY

План пополнения бюджета на 2021 год не выглядит оптимистично, несмотря на обозначенный номинальный рост как доходов, так и расходов. С учетом инфляции по некоторым статьям расходов получится небольшое сокращение.

— Дополнительные деньги получат здравоохранение, социальная политика, национальная экономика, милиция и национальная оборона. Здравоохранение приходится более существенно финансировать из-за ковида. По социальной политике рост совсем небольшой: в реальном выражении на 0,9%. Национальная экономика — плюс 10,8%. На фоне кризисных явлений требуется поддерживать государственные предприятия, — озвучивает Жанна Кулакова.

В итоге расходы бюджета в 2021 году увеличатся на 7,2%, а доходы между тем вырастут всего на 0,4%.

Больше чем треть всех денег в бюджет в 2021 году придет от НДС, который лежит в цене товаров и услуг. Подоходный налог составит 25% доходной части казны. Доходы от внешнеэкономической деятельности дадут около 10% доходов. Далее идут налог на прибыль (8%), акцизы (чуть более 7%), налоги на собственность (3,7%) и другие налоговые доходы (7%). Неналоговые доходы по плану составят 9%.

В этом году вполне вероятно повторение недобора доходной части бюджета, как это было в 2020-м, когда только по республиканскому бюджету он составил 2,2 млрд рублей, или 9% от всей запланированной суммы. Наиболее вероятно проседание по налогу на прибыль. После сложного для бизнеса 2020 года, компании ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в экономике и, соответственно, непростых условий для развития. Чем меньше будет зарабатывать бизнес, тем меньше от него поступит налога на прибыль.

Экономист предполагает, что недобор может коснуться и других статей доходов. В том числе НДС, на фоне ковида и налогового маневра могут продолжать проседать доходы от внешнеэкономической деятельности.

— Куда ни глянь, везде возможно снижение. Я не удивлюсь, если мы получим картину с недоборами по сравнению с первоначальным планом, примерно как в этом году.

Теоретически у правительства есть достаточно инструментов, чтобы закрыть потенциальные недостачи. Но использование большинства из них в текущих экономических условиях будет давать неприятные «побочные эффекты».

— У Минфина есть остатки от профицита бюджетов прошлых лет. За счет этих денег Минфин и планирует покрывать дефицит бюджета в этом и, возможно, в следующем году. Есть вариант с размещением облигаций, можно взять в долг. Можно «включить» печатный станок — тогда вырастут и зарплаты, и поступления от НДС. Конечно, этот рост будет только номинальным, но он позволит соблюсти план, — комментирует Жанна Кулакова.

Как вариант может рассматриваться даже дальнейшее повышение налогов и увеличение планов по штрафам.

— На практике каждый из этих вариантов имеет подводные камни. Если взять заимствования, то у нас и так огромный госдолг. Стоит ли дополнительно его раздувать для того, чтобы решать бюджетные вопросы? Эмиссионные механизмы сказываются на инфляции и курсе рубля. Что тоже нежелательно. А любое повышение налогов усиливает недовольство в обществе.

Из всех имеющихся вариантов покрытия возможного недобора доходов бюджета сложно найти «хорошие», подчеркивает эксперт.