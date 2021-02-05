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Ставки по ипотеке Беларусбанка выросли - выяснили, почему
05.02.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев - Sputnik. Новый кредитный продукт "Ипотека. Экспресс" с довольно внушительной процентной ставкой стартовал недавно у Беларусбанка. Почему она оказалась такой высокой, разбирался Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, что ставка по данному продукту составила 21% годовых.
"В целом, она соответствует сложившимся на текущем этапе рыночным ставкам по депозитам для физических лиц", - уточнили в пресс-службе Беларусбанка.
Банк в основном оперирует заемными ресурсами. Соответственно, и ставка по новым кредитным продуктам формируется исходя из ставки по депозитам и прочим расходам банка.
Сегодня банковский сектор в целом предлагает недешевые вклады. Например, в Беларусбанке депозиты открываются под 18,6% - 18,9% годовых. И это заметно выше процентных ставок по действующим жилищным кредитам банка.
"Снизится стоимость депозитов, последует и снижение процентной ставки по ипотечному кредиту", - обнадеживают в Беларусбанке.
Кредит "Ипотека. Экспресс" можно использовать в том числе и для приобретения жилья на вторичном рынке. А также, чтобы докредитовать недостающую при покупке сумму. Процентная
Напомним, с мая прошлого года Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке на общих основаниях. Затем в сентябре банк временно отложил выдачу льготных кредитов на жилье по 240-му указу президента, но с 15 октября возобновил прием заявок.
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Снижение процентной ставки по ипотечному кредиту будет возможно только после уменьшения стоимости депозитов.
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