Ставки по ипотеке Беларусбанка выросли - выяснили, почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев - Sputnik. Новый кредитный продукт "Ипотека. Экспресс" с довольно внушительной процентной ставкой стартовал недавно у Беларусбанка. Почему она оказалась такой высокой, разбирался Sputnik.

Напомним, что ставка по данному продукту составила 21% годовых.

"В целом, она соответствует сложившимся на текущем этапе рыночным ставкам по депозитам для физических лиц", - уточнили в пресс-службе Беларусбанка.

Банк в основном оперирует заемными ресурсами. Соответственно, и ставка по новым кредитным продуктам формируется исходя из ставки по депозитам и прочим расходам банка.

Сегодня банковский сектор в целом предлагает недешевые вклады. Например, в Беларусбанке депозиты открываются под 18,6% - 18,9% годовых. И это заметно выше процентных ставок по действующим жилищным кредитам банка.

"Снизится стоимость депозитов, последует и снижение процентной ставки по ипотечному кредиту", - обнадеживают в Беларусбанке.

Кредит "Ипотека. Экспресс" можно использовать в том числе и для приобретения жилья на вторичном рынке. А также, чтобы докредитовать недостающую при покупке сумму. Процентная ставка по кредиту в этом случае составит 21% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентных пункта).

Напомним, с мая прошлого года Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке на общих основаниях. Затем в сентябре банк временно отложил выдачу льготных кредитов на жилье по 240-му указу президента, но с 15 октября возобновил прием заявок.

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