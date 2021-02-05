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В январе валютные аппетиты белорусов упали, но граждане начали год чистыми покупателями

05.02.2021 11:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе интерес белорусов к покупке наличной валюты заметно упал, при этом продажа превысила покупку на скромные 7,8 млн долларов. Но с учетом безналичных операций ситуация обратная, население стабильно покупает больше, чем продает. Об этом сообщает Нацбанк.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Продажа наличной валюты гражданами в январе упала на 23,3% до 448,4 млн долларов, покупка — на 28,2%, до 440,6 млн долларов.

Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и в августе 2020го был резкий всплеск объемов покупки, прошлый год граждане закончили чистыми покупателями — впервые с 2013 года, покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

За 2019 год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций население стабильно остается чистым покупателем валюты. В январе покупка превысила продажу на 154,3 млн долларов. По итогам прошлого года безналичная покупка валюты населением превысила продажу на 1,822 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе были чистыми продавцами валюты (объем продажи превысил покупку на 48,9 млн долларов).

Нацбанк по итогам 2020 года констатировал заметное снижение золотовалютных резервов — на 1,9 млрд долларов, в том числе — из-за высокого спроса на валюту. В начале года снижение резервов продолжилось.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В январе интерес белорусов к покупке наличной валюты заметно упал, при этом продажа превысила покупку на скромные 7,8 млн долларов. С учетом безналичных операций...
 
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